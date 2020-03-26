OnePlus'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı. En güncel ve güçlü donanımlara sahip olan telefonlar, performans konusunda fazlasıyla iddialı olacaklar gibi görünüyor.

OnePlus'ın yeni akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Şirket şu an için OnePlus 8 serisi hakkında sessizliğini korusa da, yeni nesil telefonların teknik özellikleri ortaya çıktı.

Tutarlı sızıntılarıyla bilinen Twitter kullanıcısı Ishan Agarwal, her iki telefonun da 5G destekli olacağını, 8/12 GB RAM, 128/256 GB UFS 3.0 depolama alanıyla geleceğini ve Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağını ortaya koydu. Her iki telefonun da 16 MP ön kameraya sahip olması bekleniyor ancak benzerlikler burada son buluyor.

OnePlus 8 Pro'nun özellikleri:

OnePlus 8 serisinin en güçlü üyesi olan OnePlus 8 Pro'nun 6.78 inç 120 Hz Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumunda iki adet 48 MP sensöre, 8 MP ve 5MP'lik diğer sensörler eşlik ediyor. Telefon, OnePlus için ilk olan 30W kablosuz şarj desteği ve IP68 sertifikasına da sahip olacak.

One Plus 8 Pro'da ayrıca 4.510 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Akıllı telefonda ayrıca 30W kablosuz şarj desteğinin yanı sıra kablolu 30W Warp Charge ve 3W kablosuz ters şarj özellikleri de bulunuyor.

OnePlus 8'in özellikleri:

OnePlus 8, abisinden geri kalmasa da biraz daha kırpılmış özelliklerle gelecek. Telefonda yer alan 6.55 inçlik Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Arka taraftaki üçlü kamera, 48 MP ve 16 MP sensörleri, 2 MP derinlik sensörüyle birleştiriyor.

OnePlus 8'de 4.300 mAh'lik güçlü bir batarya var. Telefon kablosuz şarj desteğine sahip olmasa bile 30W kablolu Warp Charge'ı destekliyor. Ayrıca OnePlus 8'de suya karşı koruma sağlayan herhangi bir sertifika yok. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, güçlü donanım özellikleriyle şirketin şimdiye kadar yaptığı en büyük sıçrama olacak. OnePlus 8 serisinin nisan ayında tanıtılması bekleniyor.