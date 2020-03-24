OnePlus 8 Pro İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

OnePlus'ın nisan ayında duyurması beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 8 Pro, dikkat çeken tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Sızdırılan görüntüler, OnePlus 8 Pro'nun genel tasarımını tüm detayları ile gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde sık sık konuştuğu şirketlerden bir tanesi de OnePlus. Pek çok modeliyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaran şirket, çalışmalarını sürdürüyor ve yakaladığı ivmeyi kaybetmemek için çabalıyor. Hatta OnePlus'ı önümüzdeki ay içerisinde yeni bir telefon ile görmemiz muhtemel. OnePlus'ın yeni amiral gemileri olacak OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, yılın fiyat/performans anlamında en dikkat çeken telefonlarından olabilirler.

OnePlus 8 serisinin premium modeli olacak olan OnePlus 8 Pro, geçtiğimiz dönemlerde pek çok önemli özelliğine dair söylentilerle karşımıza çıktı. Şimdiyse ilk kez, OnePlus 8 Pro'nun kanlı canlı görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler, tüketicilerin bu telefonun genel tasarımından neler bekleyebileceklerini açıkça gözler önüne seriyor. Sızdırılan görüntüler, geçtiğimiz dönemlerde OnePlus 8 Pro için oluşturulan konsept görsellerle de uyumlu görünüyor.

Karşınızda OnePlus 8 Pro'nun sızdırılan görüntüsü

OnePlus 8 Pro'nun sızdırılan görüntüsü, bu telefonun hayli kavisli bir ekrana sahip olacağını ve bu ekranın fazlasıyla küçük olan bir ön kamerayla geleceğini gösteriyor. OnePlus geliştiricileri, bu ön kamerayı telefonun bildirim çubuğu bölümüne yerleştirmişler ve böylelikle de mümkün olan en geniş görüş açısını sağlamaya çalışmışlar. Ayrıca geliştirici ekip, şirketin yeni amiral gemisinde mümkün olan en ince çerçeveleri kullanıyorlar gibi görünüyor.

OnePlus 8 Pro'nun arka tasarımını yakından incelediğimizde, OnePlus 7 ile OnePlus 7 Pro'nun kamera kurulumuna benzeyen bir kamera modulü ile karşılaşıyoruz. Sızdırılan görüntülerde, üçlü kamera kurulumunun alt kısmında LED flaş yer alırken, bu kurulumun hemen sol tarafında da ToF sensörünün bulunacağı gözlemlenebiliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntılar OnePlus 8 Pro'nun 6.65 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik bir ekranla geleceğini ortaya koyuyordu. AMOLED yapıdaki bu ekranın QHD+ çözünürlük sunacağı ve bu telefonun 12 GB RAM ile desteklenen Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı da söylentiler arasındaydı. Tüm bunlara ek olarak bu telefonun 50 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği de konuşuluyor.

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın yaklaşmakta olan yeni telefonuyla ilgili kesinleşmiş bir tarih henüz yok. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, pek çok sektörün planlarını alt üst etti ve akıllı telefon sektörü de bunlardan biriydi. Yaşanan olayların OnePlus'ı etkileyip etkilemeyeceğini ancak zaman gösterecek.