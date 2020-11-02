OnePlus 8T Cyberpunk Edition Fiyat ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, en yeni özel üretim akıllı telefonu OnePlus 8T Cyberpunk Edition'ın tasarımını, fiyatını ve özelliklerini açıkladı. Cihaz, kozmetik anlamda birkaç yenilik sunuyor olsa da temel özellikleri OnePlus 8T ile birebir aynı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yaklaşık iki hafta önce yayınlamış olduğu bir tanıtım videosuyla OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ı resmen duyurmuş, ancak özel üretim akıllı telefonun ne tasarım ne de teknik detaylarını ortaya koymamıştı.

OnePlus, yılın fazla merak edilen oyunlarından Cyberpunk 2077’yi referans aldığı özel üretim akıllı telefonu OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ın tasarımını ve orijinal OnePlus 8T modelinden ayıran özelliklerini nihayet gün yüzüne çıkardı.

Tasarım noktasında incelediğimiz OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ın üç ayrı bölümden oluşan bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. En üstte, cihazın bir yanından diğer yanına uzanan kamera modülü ve Cyberpunk 2077 logosu; ortada, mat bir dokuya sahip olan cam yüzey; en altta ise parlak ve pürüzsüz bir görünüme sahip olan karbon fiber yüzey yer alıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi OnePlus 8T Cyberpunk Edition’da Cyberpunk 2077’den referans alan özel bir dinamik duvar kağıdı, özel bir parmak izi tarayıcı animasyonu, Night City ve Kuzey Kaliforniya ses efektleri yer alıyor. Bununla birlikte Cyberpunk Edition’ın teknik özellikler bakımından OnePlus 8T ile birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus 8T Cyberpunk Edition özellikleri

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6.55 inç Full HD+ 120Hz AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.500 mAh, 65W

İşletim Sistemi: Android 10

OnePlus 8T Cyberpunk Edition fiyatı

Sarı ve gri tasarım çizgilerine sahip bir tek renk seçeneği ve 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanından oluşan bir tek bellek seçeneği bulunan OnePlus 8T Cyberpunk Edition, 3.999 Yuan (yaklaşık 5.000 + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın yalnızca Çin’de satışa sunulacağı açıklandı.