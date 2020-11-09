OnePlus 9 Model Numaraları ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus’ın 2021’in ilkbahar aylarında satışa sunulması beklenen yeni akıllı telefon serisi OnePlus 9’un 3 modele sahip olduğu ve bunların kod adları ortaya çıktı. Şirket, model sayılarını artırarak daha büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Apple, Samsung, Huawei gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin çıkardığı akıllı telefonlara karşı yarışabilecek düzeyde ve diğerlerine göre nispeten daha küçük bir firma olan OnePlus, amiral gemisi katili akıllı telefonlarıyla sağlam bir kitle edinmiş durumda. Şu anda OnePlus 8 serisini kullanıcıların beğenisine sunan şirketin önümüzdeki sene çıkaracağı yeni akıllı telefon serisiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre “Lemonade” kod adına sahip OnePlus 9 serisi yeni akıllı telefonlar, 3 farklı modelle gelecek. OnePlus 8 serisinde bulunan 2 modelin aksine OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve bu iki cihazdan daha güçlü bir model ismiyle çıkacak akıllı telefonların kod adları da ortaya çıktı. Yeni çıkacak telefonların giriş seviyesi modeli olacak OnePlus 9; LE2110 kod adına, orta seviye olacak OnePlus 9 Pro; LE2117, LE2119 ve LE2120 kod adlarına (modelin farklı bölgelerde farklı özelliklerle satışa sunulacağı düşünülüyor) ve en üst seviyesi olması beklenen ve ismi henüz bilinmeyen telefonun ise LE2127 kod adına sahip olduğu biliniyor. Bu model, şirketin genelde daha sonra çıkardığı T serisine ait bir cihaz da olabilir, ancak OnePlus’ın yepyeni bir modelle de karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor.

OnePlus, diğer akıllı telefon üreticilerine ayak uyduracak

Son yıllarda her kesimden akıllı telefon kullanıcısına hitap etmek için akıllı telefon üreticilerinin her serisinde birden farklı model çıkardığını görüyoruz. Huawei, Apple, Samsung gibi devlerin de uyguladığı bu taktik, görünen o ki OnePlus cihazları için de geçerli olacak.

OnePlus 9 hangi özelliklere sahip olacak?

Yayınlanan rapora göre OnePlus 9 serisi, gücünü Qualcomm Snapdragon 875 yonga setinden alacak. Orta - üst kısmında kamera yer alan 144 HZ AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen telefonun 65 W kablolu şarjın yanı sıra 40 W kablosuz şarjı da desteklemesi bekleniyor.

OnePlus 9 serisi ne zaman tanıtılacak?

OnePlus’ın yeni telefonlarına ait kod adları ortaya çıkmış olsa da bunun dışında detaylı bir bilgi henüz yok. Mart 2021’de piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonların farklı fiyat aralıklarındaki modellerle daha fazla ilgi çekeceği düşünülüyor.