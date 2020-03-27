OnePlus Kullanıcıları, Çok İstenen Bir Özelliğe Kavuşuyor

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda cihazlarına 'Always On Display' özelliğinin getirileceğini duyurdu. Şirket, özelliğin hangi telefonlara veya ne zaman geleceğine dair bir detay paylaşmadı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bugüne kadar çıkardığı tüm telefonlarıyla her seviyeden kullanıcıyı tatmin etmeyi başardı. Şirket, hem amiral gemileri hem de orta segment telefonlarıyla sektörde büyük başarı elde etti ve bugün çokça konuşulan bir isim hâline geldi.

OnePlus, büyük başarılara imza atan bir firma olsa da şu ana kadar piyasaya sürdüğü cihazlarında tek bir şeye yer vermedi, o özellik de Always On Display. Akıllı telefon kullanıcıların oldukça sevdiği ve birkaç yıl önce buluştuğu bu teknoloji, OnePlus kullanıcılarının sıkça dillendirmesine rağmen bir türlü OnePlus telefonlarına gelmemişti.

Always On Display sonunda OnePlus cihazlara geliyor:

OnePlus, bugüne kadar bu konuda yapılan tüm isteklere sonunda cevap verdi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Always On Display’in akıllı telefonlara geleceğini açıkladı. Şirket, paylaştığı tweet’te isteklerin karşılık bulduğunu ve Always On Display’in işletim sistemi takımının yol haritasına eklendiğini belirtti.

Always On Display’i ilk defa duyanlar için kısaca açıklamak gerekirse bu özellik sayesinde cihazınız kilitli olsa bile ekranda belirli sayıda bilgi gösterilebiliyor. Özellikle AMOLED ekrana sahip akıllı telefonlarda görülen bu özellik, günümüzde büyük çoğunluktaki akıllı telefon kullanıcısı tarafından seviliyor.

OnePlus, bugüne kadar batarya kısmında önemli problemler yaşadığından dolayı bu özellikten de uzak durmuş olabilir. Şirket, batarya problemlerine bir çözüm getirmemiş olmasından dolayı bu özelliği yalnızca isteyen kullanıcıların edinmesini de sağlayabilir.

OnePlus, yeni duyurusunda Always On Display’in akıllı telefonlara geleceğini söylemiş olsa da bu özelliğin hangi model telefonlara ve ne zaman geleceği hakkında bilgi vermedi. Şirket, IDEA forumu üzerinden bu özellik hakkında sürekli haber vereceği için forumda bulunan Topluluk kısmının sürekli takip edilmesini önerdi.