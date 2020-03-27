Xiaomi Mi 10 Lite 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği çevrimiçi etkinlikte sürpriz bir şekilde yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 Lite 5G'yi duyurdu. Cihaz, Mi 10 serisinin bütçe dostu alternatifi olarak seriye eklendi.

Akıllı telefon sektöründe son aylarda küresel anlamda büyük başarılara imza atan Xiaomi, bugün sürpriz bir şekilde yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bugün düzenlenen çevrimiçi etkinlikle tanıtılan yeni akıllı telefon, geçtiğimiz ay tanıtılan Mi 10 amiral gemisi serisinin yeni üyesi oldu.

Xiaomi Mi 10 amiral gemisi serisine sürpriz bir şekilde eklenen yeni akıllı telefon, serinin bütçe dostu seçeneği Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen Xiaomi Mi 10 Lite 5G, adından da anlaşılabileceği üzere 5G bağlantı desteği sunuyor.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G nasıl bir telefon?

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu, gücünü serideki diğer telefonlardaki Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden almıyor. Bunun yerine Xiaomi, telefonu daha ucuza satabilmek için cihaza Snapdragon 765G işlemciyi koymuş durumda. Düzenlenen etkinlikte cihazın kaç GB RAM’e sahip olacağına dair bir ayrıntı verilmedi.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G’nin ekran kısmına geldiğimizde bizi 6,57 inçlik AMOLED TrueColor ekran karşılıyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da ekrana gömülü olarak geliyor. Bunun yanı sıra cihaz, 20 W hızlı şarj desteğine sahip 4.160 mAh’lik bir bataryaya da ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, arka kısmında 48 MP ana kamerasının yanı sıra üç ayrı kameraya daha yer veriyor. Diğer üç kameranın hangi kameralar olacağı da bu etkinlikte paylaşılmadı. Cihazın ön kısmına geldiğimizde kullanıcıları tatmin edecek 16 MP çözünürlüklü bir kamera bizi karşılıyor.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G özellikleri:

Ekran : 6,57 inç, AMOLED TrueColor

: 6,57 inç, AMOLED TrueColor İşlemci : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G RAM : Belirtilmedi (LPDDR4X)

: Belirtilmedi (LPDDR4X) Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP ana kamera + 3 kamera

: 48 MP ana kamera + 3 kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.160 mAh (20 W hızlı şarj desteği)

4.160 mAh (20 W hızlı şarj desteği) Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Ağırlık: 192 gram

Xiaomi Mi 10 Lite 5G fiyatı:

Xiaomi’nin sürpriz bir şekilde tanıttığı yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 Lite 5G, 64 GB ve 128 GB depolama alanlarına sahip olan iki farklı modelle satışa çıkacak. Cihazın 64 GB’lık versiyonu 349 euroluk (yaklaşık 2.479 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipken 128 GB’lık versiyonu 399 euroluk (yaklaşık 2.835 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Cihaz, mayıs ayı itibarıyla Avrupa genelinde satışa sunulacak.