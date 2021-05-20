Geçtiğimiz günlerde yeni Wear adlı platform için Google ile iş birliğine giden Samsung'un beklenen dördüncü Galaxy Watch serisi, Wi-Fi Alliance adlı sitede görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Google'ın I/O etkinliğinde kullanıcılarıyla umut verici haberler paylaşmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, Google ile yaptığı iş birliğiyle birlikte, Tizen ve Wear OS'i birleştirip ortaya çok daha gelişmiş bir işletim sistemi koymayı amaçlıyor. Etkinlikte de bahsedilmiş olan işletim sisteminin adıysa Wear. Samsung'un, bu haberin konusu olan Galaxy Watch 4 üzerinde ve ilerleyen zamanlarda ortaya koyacağı diğer akıllı saatlerde de bu işletim sistemini kullanmaya devam edeceğini etkinlikte öğrenmiştik.

Daha tanıtılmamış olmasına rağmen Galaxy Watch 4, Wi-Fi Alliance adlı sitede görüldü. Site, daha tanıtılmamış olan akıllı saat hakkında birkaç bilgi içeriyor.

Samsung Galaxy Watch 4 detayları:

Sitede yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy Watch 4, tam 13 farklı model numarasına sahip. Bu model numaralarından SM-R885N'nin 41mm'lik, SM-R895N'nin ise 45mm'lik versiyon olduğu biliniyor. Bu kadar fazla sayıda model numarası olmasının sebebini farklı bölgelere farklı modellerin gitmesiyle bağdaştırabiliriz. Ek olarak Google'ın I/O etkinliğinde de belirtildiği üzere Samsung, yeni Galaxy Watch serisinde yeni Wear işletim sistemini kullanacak. 2.4 GHz ve 5 Ghz frekans aralıklarına sahip olacak Galaxy Watch 4 hakkında maalesef site üzerinde daha fazla bilgi bulunmuyor.

Neye benzeyeceği hakkında da detayların henüz paylaşılmadığı Galaxy Watch 4'ün yuvarlak bir ekrana ve halihazırda popüler olan döndürülebilir çerçeve tasarımına sahip olacağına dair söylentiler etrafta dolaşıyor. I/O etkinliğinde sunulan ve cihazlara hız, batarya ömrü ve işlevsellik katan, bunun yanında da spor hizmetlerini Samsung'un Tizen platformuyla optimize eden yeni Wear platformunun sunacağı kullanıcı deneyimi de merak edilen konular arasında.