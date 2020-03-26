OnePlus, Garanti Sürelerinin Uzatıldığını Açıkladı

OnePlus, koronavirüs salgını nedeniyle garanti sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Yeni yedek cihaz programından bahseden şirket, bu bağlamda kullanıcılara tamirde olan cihazları yerine yeni bir cihaz verilecek ve kullanıcılardan kargo ücreti alınmayacak.

Birçok şirket, müşterilerini koronavirüs salgını sırasında müşterilerini güvence altına almak için açıklamalarda bulunuyordu ancak OnePlus bunlardan biri değildi. Şirket, işleri müşteriler açısından daha kolay bir hale getirmek için ürünlerinin garanti ve iade sürelerini uzattıklarını açıkladı. Ayrıca şirket şu anda bir yedek cihaz programı üzerinde çalışıyor. Diğer şirketler tarafından RMA değişim sistemi ismiyle de kullanılan bu sistemde, kullanıcılar tamir için bıraktıkları cihaz yerine yedek bir cihaz alıyor ve tamir süresi boyunca bu cihazı kullanıyor.

OnePlus telefonları Amerika'da standart olarak teslim tarihini başlangıç kabul ederek 12 ay garanti süresi ile geliyor ancak bu süre bölgeden bölge değişiklik gösterebiliyor. Amerika'da durum böyleyken, Hindistan'da ise biraz daha farklı. Şirket, normal garanti süresinin yanında ekstra garanti türleri ve diğer cihaz türleri için sigorta satıyor, kısacası telefon en az 1 yıl garantiye sahip oluyor ancak bu süre daha da uzayabiliyor.

Fakat ne yazık ki, kullanıcıların cihazlarının garanti süresinin ne zaman biteceğini öğrenebileceği bir platform henüz bulunmuyor. Hatta OnePlus Care uygulamasında bile ek garanti süresi satın alınırken kullanıcıların yazdığı bilgilere göre işlem yapılıyor. Garantinin ne zaman biteceğini öğrenmek için dijital bir yol bulunmasa da, satın alım tarihinize 1 yıl ekleyerek çok kolay bir şekilde öğrenmeniz mümkün. Bu tarih 1 Mart ila 30 Mayıs arasında bir tarihse garantiniz 31 Mayıs'a kadar uzatıldı anlamına geliyor. Bu da OnePlus 7 Pro'yu erkenden alan kullanıcıların garanti süresi muhtemelen 1-2 hafta uzadı demek oluyor.

İade ve değişim süreleri uzadı

Şirketin, iade ve değişim politikasında da değişikliğe gidildi ve iade ve değişim süreleri 15 günden 30 güne çıkarıldı, yani karar vermeniz için biraz daha fazla süreniz olacak. Ayrıca, normalde iade ve değişimlerde kargo parasını kullanıcı öderken artık şirket tüm kargo masraflarını karşılıyor. Yeni yedek cihaz programı detaylı olarak tanımlanmasa da RMA programının daha gelişmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.