OnePlus'ın uzun süredir kablosuz kulaklık çıkaracağı biliniyor ancak şirket bir türlü bu kulaklığı tanıtmıyor. Birçok kişi tarafından akıbeti merak edilen kulaklığın temmuz ayında çıkacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Kulaklık, OnePlus Z ile birlikte temmuzda raflardaki yerini alabilir.

Kulaklık üreticilerinin gündeminde bir süredir kablosuz kulaklıklar bulunuyor. Sektörde önemli bir yer kazanmayı başaran kablosuz kulaklıklar, yavaş yavaş kablolu kulaklıkların yerini almaya başladı. OnePlus'ın da bir süredir kablosuz kulaklık üreteceği biliniyor ancak şirket kulaklığı bir türlü satışa çıkarmıyor. Merak konusu hâline gelen kulaklıkla alakalı ortaya yeni bilgiler çıktı.

Uzun süredir beklenen OnePlus'ın kablosuz kulaklık hamlesi hâlâ gelmiş değil. Teknoloji tutkunlarını meraklandıran kulaklığın, OnePlus Z ile birlikte satışa çıkabileceği ortaya çıktı. Bu telefonun temmuz ayında geleceği söylentileri de göz önüne alındığı zaman, şirketin telefonla birlikte tanıtılacağı söylenen kablosuz kulaklıkları da temmuz ayında raflardaki yerini alabilir.

İşte kulaklığı bekleyenleri heyecanlandıran tweet:

Bu bilgilerin kaynağıysa Max J.'nin Twitter hesabı. Max J., Apple AirPods'u andıran bir çift kulaklığın fotoğrafının yanına "Temmuz" yazarak tweet attı. Bu tweet, kulaklığı bekleyen birçok teknoloji tutkununu heyecanlandırsa da henüz ortada kesin bir şey bulunmuyor.

Bahsi geçen kulaklık hakkında daha önce de aralık ayında geleceği söylentisi bulunuyordu ancak görüldüğü üzere bu gerçekleşmedi. Aralık ayında çıkacağı söylentisi yine Max J. tarafından ortaya atılmıştı. Max J., bu kulaklık hakkında ilk başta yanılmış olsa da yaptığı güvenilir haberlerle bilinen biri olduğu için bu sefer tarih hakkında yanılmamış olabilir. Yani OnePlus'ın kablosuz kulaklığı gerçekten temmuz ayında bizlerle olabilir.

OnePlus'ın yine temmuz ayında çıkartacağı söylenen telefonu OnePlus Z'nin, OnePlus 8'in Lite versiyonu olması bekleniyor. 6,4 inç ekrana sahip olacağı düşünülen telefonun, satış fiyatının 400 sterlinden (vergiler hariç 3.350 lira) başlaması bekleniyor.