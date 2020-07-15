OnePlus Nord'un Bazı Özellikleri ve Tasarımı Açığa Çıktı

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, popüler YouTuber Marques Brownlee ile bir röportaj yaptı. Bu röportaj kapsamında yeni akıllı telefonları Nord'u sergileyen Pei, telefonun bazı özelliklerine değindi. OnePlus Nord, 21 Temmuz'da yapılacak bir etkinlikte duyurulacak.

Son dönemlerin en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden bir tanesi hiç şüphesiz OnePlus Nord. Kısa bir süre önce varlığı ortaya çıkan ve ardından da OnePlus ekibinin attığı adımlarla detaylandırılan bu akıllı telefon, 21 Temmuz'da resmen karşımıza çıkacak. Ancak YouTube'da paylaşılan bir video, OnePlus Nord'dan çok daha fazla bilgiyi gözler önüne seriyor.

OnePlus kurucu ortaklarından bir tanesi olan Carl Pei, teknolojik konular üzerine videolar çeken popüler YouTuber Marques Brownlee ile bir röportaj yaptı. YouTube üzerinden gerçekleştirilen bu röportajda, büyük bir heyecanla beklenen OnePlus Nord gözler önüne serildi. Pei ayrıca NFC teknolojisi, IP derecelendirmesi ve ekran gibi bazı donanım özelliklerinin maliyetleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Karşınızda OnePlus Nord

OnePlus kurucusu, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonlarının iki rengini gösterdi. Bu renkler gri ve deniz mavisi olarak karşımıza çıkıyor. Dörtlü ve dikey yapıdaki kamera kurulumuna sahip olan cihaz, kavisli ve cam yapıdaki arka kapağa sahip. Sağ alt tarafında büyük bir hoparlör bölümünün bulunduğu telefonda ayrıca USB Type-C girişi de cihazın alt tarafına yerleştirilmiş durumda. Bu arada, bu akıllı telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmuyor.

OnePlus Nord'la ilgili ilginç bir detay ise Nord'un herhangi bir IP derecelendirmesine sahip olmaması. Ancak Carl Pei, yaptığı açıklamalarda bu akıllı telefonun fazlasıyla dayanıklı olduğunu, 30 santimetre derinlikteki suya 30 saniye boyunca dayanabileceğini ifade ediyor. Ayrıca bu akıllı telefon 90 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED ekran, 4.115 mAh bataryaya ve Snapdragon 765G işlemciye sahip olarak karşımıza çıkacak.

OnePlus kurucusu, Nord'u bir süre önce şöyle göstermişti

Carl Pei, birkaç hafta önce yayınladığı 10 dakikalık bir videoda OnePlus Nord'u ilk kez göstermişti. Nord ismi de bu video kapsamında doğrulanmış, hatta iki prototip gösterilmişti. Ancak anlaşılan o ki OnePlus mühendisleri, bu videonun paylaşıldığı tarihten sonra yaptıkları çalışmalarda OnePlus Nord'un tasarımını değiştirme kararı almışlar. Pei, Brownlee ile yaptığı röportajda tasarım değişikliğine neden gidildiğini açıklamadı.

OnePlus Nord ile ilgili hala bilmediğimiz pek çok şey var. Ancak bu bilinmezlerin hepsi, kısa bir süre sonra internet üzerinden yapılacak ve artırılmış gerçeklik teknolojisi aracılığıyla da izlenebilecek olan resmi lansman, OnePlus Nord'un neler sunduğunu tümüyle gözler önüne serecek. Bakalım OnePlus ekibi, büyük bir heyecan yaratmayı başardığı bu akıllı telefonunda beklentileri karşılamayı başarabilecek mi.

Carl Pei'nin Marques Brownlee ile yaptığı röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz