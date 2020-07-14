OnePlus Buds, Tek Şarjla 30 Saat Kullanım Sunacak

Twitter'dan iki önemli duyuru gerçekleştiren OnePlus, birinde OnePlus Buds'ın tek şarjla kullanım süresini açıklarken, diğerinde ilk 10 OnePlus Nord'un hediye edileceğini duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bugüne kadar hep özellikleriyle en popüler amiral gemilerine kafa tutan üst segment cihazları ile karşımıza çıkıyordu. OnePlus Nord ise şirketin orta-üst segmentteki ilk akıllı telefonu olarak bir ilki temsil ediyor.

Bununla birlikte OnePlus, 21 Haziran’da gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yalnızca OnePlus Nord’u tanıtmayacak. şirketin ilk tam kablosuz kulakiçi kulaklıkları olacak OnePlus Buds da aynı etkinlikte gün yüzüne çıkacak.

OnePlus Buds tanıtım görseli

OnePlus, kulakiçi kulaklığının ismini çoktan onayladı ve sosyal medya üzerinden yeni ürünü ile ilgili ilk bilgileri takipçileri ile paylaşmaya başladı. Bugün, Twitter üzerinden yeni bir video daha paylaşan OnePlus, Buds’ın 30 saatlik şarj ömrüne sahip olacağını bildirdi.

Elbetteki 30 saatlik şarj ömrü kulaklık+kulaklık kutusunun tamamını temsil ediyor. Kulaklıkların kendisi kesintisiz 7 saat kullanım sunarken, kutunun içindeki batarya ile birlikte bu süre 30 saate kadar uzuyor.

OnePlus Buds'ın 30 saatlik pil ömrünün duyurulduğu video

Bununla birlikte OnePlus CEO’su Peta Lau, yeni kulakiçi kulaklıklarının ağırlığı hakkında da bilgi verdi. Buna göre tek başına 4,6 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan kulaklıkların kutusu ise 36 gram ağırlığa sahip olacak.

OnePlus Nord, şirketin ilk orta seviye fiyat/performans odaklı akıllı telefonu olduğundan, son OnePlus amiral gemilerinden dahi daha fazla heyecan yarattığını söylemek çok daha yanlış olmayacaktır. Buna rağmen OnePlus, dikkatleri Nord’un üzerine daha da fazla çekmek için yeni kampanyalar duyuruyor.

İlk parti OnePlus Nord'ların üzerinde kaçıncı model olduğu yazacak

Twitter üzerinden yeni bir duyuru gerçekleştiren OnePlus, üretim bandından çıkan ilk parti OnePlus Nord’lardan 10 tanesini hayranlarına hediye edeceğini duyurdu. Katılımın son derece basit olduğu OnePlus Nord hediye kampanyasına ne yazık ki Türkiye’den katılınamıyor.

OnePlus hayranlarına hediye edilecek ilk parti OnePlus Nord’ların üzerinde, özel sürüm olduğunu bildiren #01 ile #10 arasında sayılar yer alacak. Böylece özel sürüm OnePlus Nord’lara sahip olma fırsatı yakalayanlar, bunu başkalarına da gösterebilecek.

Türkiye’den katılım mümkün olmasa da OnePlus Nord’un kampanya tweetine buradan ulaşabilirsiniz. Tweetin 26 bine yakın retweet, 30 bine yakın beğeni alması, OnePlus Nord’un ne kadar geniş bir kitle tarafından merak edildiğini gözler önüne seriyor.