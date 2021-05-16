OnePlus'ın Nord N1 5G'nin Adını Değiştirdiği İddia Edildi

Şubat ayında OnePlus'ın orta seviye akıllı telefonlarından Nord N10 5G'nin Nord N1 5G olarak piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Yeni sızıntılara göreyse telefon, 'Nord CE 5G' adıyla satışa çıkacak.

Akıllı telefon üreticileri sürekli olarak yeni modeller tanıtıyor ve yeni modeller üzerinde durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Bu firmalar arasında OnePlus da yer alıyor. Firmanın yeni orta sınıf telefonu hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılıyor.

Max Jambor'un Twitter paylaşımına göre OnePlus, son anda bir değişiklik yapacak ve Nord 10 5G'nin ismini değiştirecek. Cihazı vitrinlerde göreceğimiz isimse Nord CE 5G olacak. Firmanın neden bu değişikliği yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Neden bu ismin seçildiği bilinmiyor

Normal şartlar altında, Nord N10 5G modeli bir akıllı telefonun Nord N11 5G ya da Nord N20 5G ile devam etmesi beklenirdi. Ancak şirket, bunun yerine Nord CE 5G ismini kullanacak gibi görünüyor. Öte yandan sızıntının kaynağı, CE kısaltmasının ne anlama geldiğini de söylemedi.

Şimdilik Nord CE 5G'nin özellikleri bilinmiyor olsa da karşımıza çıkacak olan modelin selefi gibi uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefonu olması bekleniyor. Bir önceki nesilde gördüğümüz Nord N10 5G'nin özellikleri ise şu şekildeydi:

6,49 inç FHD+ 90 Hz ekran

Snapdragon 690 işlemci

6 GB RAM

128 GB Depolama (microSD ile arttırılabilir)

Arka kamera: 64 MP ana kamera, dörtlü kamera sistemi

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 4300 mAh, 30W hızlı şarj

Yeni bir seri mi geliyor?

Öte yandan bir diğer teori ise bu farklı isimlendirmenin, yeni bir seriye işaret ettiği şeklinde. Yani OnePlus bu yıl için seriyi tamamen farklı bir şekilde karşımıza çıkarabilir. Bu durumda yeni ismin ne anlama geldiğini de öğrenebileceğiz.

OnePlus, özellikle son birkaç modelde isimlerin önceden sızdırılması riskine karşılık, çıkışa kısa bir süre kala isimleri değiştiriyor. Bu da akıllara telefonun yakın gelecekte karşımıza çıkabileceği fikrini getiriyor.