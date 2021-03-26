2021'in En İyi Akıllı Telefonları Açıklandı

Consumer Reports, belirli kriterlere göre 2021 yılının en iyi akıllı telefonlarını açıkladı. Açıklanan 4 telefondan 2'sinin OnePlus'a ait olması, Çinli şirketin gün geçtikçe artan popülaritesinin nedenini açıklar nitelikte.

Eski adı Consumers Union (Tüketici Birliği) olan ve tüketiciler için ürün incelemelerinde bulunan bir kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Consumer Reports (Tüketici Raporları), 2021 en iyi akıllı telefonlarını açıkladı. Consumer Reports, söz konusu listeyi hazırlarken donanım olarak en iyisini(!) sunan modeller yerine tüketici ihtiyaçlarına en iyi modelleri göz önüne almış durumda.

Consumer Reports’un listesi, son derece güçlü bir amiral gemisi isteyenlere de sadece günlük ihtiyaçlarını karşılayacak iyi bir telefon isteyenlere de hitap ediyor. Dört farklı modelden oluşan listede “En iyi iPhone”, “En iyi Android telefon”, “En iyi bütçe dostu telefon” ve “En iyi batarya ömrünü sunan telefon” şeklinde dört farklı kategori bulunuyor.

Consumer Reports’a göre 2021’in en iyi akıllı telefonları

En iyi iPhone - iPhone 12 Pro Max

En iyi Android telefon - Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

En iyi bütçe dostu telefon - OnePlus Nord N10 5G

En iyi batarya ömrünü sunan telefon - OnePlus Nord N100

En iyi iPhone: iPhone 12 Pro Max

Konu fiyattan bağımsız bir şekilde en iyi iPhone modeli olduğunda mevcut en güçlü ve en “özellikli” iPhone modeli olan iPhone 12 Pro Max’in zirvede yer alması çok da sürpriz değil. Son derece kaliteli bir OLED ekrana, güçlü bir işlemciye, şık bir tasarıma ve üst düzey bir kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, bütçe sınırı olmayan hemen her tüketicinin dikkatini çekebilecek türden bir cihaz. iPhone 12 Pro Max hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca hemen aşağıdaki videodan iPhone 12 Pro incelememizi izleyebilirsiniz.

En iyi Android telefon:Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Konu Android ekosistemine geldiğinde ise önümüzde onlarca seçenek duruyor ancak Consumer Reports, en iyinin Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G olduğunu ifade ediyor. Consumer Reports, bu yıl duyurulan Samsung Galaxy S21 Ultra’nın da hem daha uygun bir fiyat hem de iyi bir performans sunduğunu ifade etse de Consumer Reports derecelendirme kriterlerinde Galaxy Note 20 Ultra 5G’nin daha yüksek puan aldığını belirtiyor. Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilir, ayrıca aşağıdaki bağlantıdan inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

En iyi bütçe dostu telefon: OnePlus Nord N10 5G

Consumer Reports’a göre OnePlus Nord N10 5G, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor ve cihazın 5G destekli olması, onu rakiplerine göre bir adım öne taşıyor. Consumer Reports, OnePlus Nord N10 5G’nin kusursuz bir akıllı telefon olmadığı konusunun altını çizerken; batarya performansı konusunda ise çok iyi sonuçlar verdiğini dile getiriyor. OnePlus Nord N10 5G hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

En iyi batarya ömrünü sunan telefon: OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100, kesinlikle üst düzey bir akıllı telefon değil. Ancak fiyat etiketine göre değerlendirdiğimizde oldukça iyi özellikler sunuyor ve batarya performansıyla neredeyse rakipsiz. Consumer Reports, kendi gerçekleştirdiği testlerde OnePlus Nord N100’ün 48,5 saat şarj ömrü sunduğunu belirtiyor ki bu, cihazın 2 günün biraz üzerinde bir kullanım sunduğu anlamına geliyor. OnePlus Nord N100 hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.