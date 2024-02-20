OnePlus, 3 yıllık aranın ardından yeni amiral gemisi akıllı saati OnePlus Watch 2'yi duyurdu. Tasarımı ve bazı özellikleri paylaşılan cihaz, 26 Şubat'ta tüm detaylarıyla resmen tanıtılacak. Şirketin ilk saatteki başarısızlığın ardından müşterilerin gönlünü alıp alamayacağı merak konus.

OnePlus, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız bir marka olsa da farklı ürünler de piyasaya sürüyordu. Akıllı saat de bunlardan biriydi. Ancak bu alanda pek başarılı değildi. 2021’de tanıtılan amiral gemisi OnePlus Watch, boyutundan özelliklerine kadar birçok konuda çok büyük eleştirilere maruz kalarak hiç sevilmemişti. En büyük sorunu ise yazılım tarafındaydı. Cihaz, Google’ın Wear OS yazılımını kullanmayarak kendi işletim sistemiyle geliyordu.

OnePlus, bugün uzun süren aranın ardından akıllı saat pazarına geri döneceğini resmen açıkladı. Şirket, OnePlus Watch 2 ismini verdiği yeni akıllı saatini ilk kez gösterdi ve bazı özelliklerini paylaştı. Cihazın resmî tanıtımının ise 26 Şubat’ta, yani önümüzdeki hafta yapılacağı belirtildi.

OnePlus Watch 2, 100 saat batarya ömrüyle gelecek

Şirket, saatin görsellerini paylaşarak nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösterdi. Görüntülerden, OnePlus Watch 2’nin geleneksel kol saatlerini andıran şık bir görünümle gelebileceğini görebiliyoruz. Teknoloji devi, saatin paslanmaz çelik çerçeveye ve safir cam ekrana sahip olduğunu söylüyor.

Cihazla ilgili paylaşılan en dikkat çekici bilgi ise pil ömrü. OnePlus’a göre saat, “Akıllı Mod” ismi verilen bir modla 100 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Bu mod ile ilgili bir bilgi yok ancak düşük güç modu tarzı bir şey olabileceğini tahmin edebiliriz. Detaylarını tanıtım gününde göreceğiz.

100 saat kesinlikle çok iddialı. Karşılaştırma yapacak olursak Apple Watch Ultra 2, düşük güçte 72 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Yani OnePlus’ın piyasadaki en iyi batarya ömrüne sahip amiral gemisi akıllı saati çıkarma gibi bir amacı var. Bunun dışında OnePlus Watch 2’nin günlük kullanımda “benzersiz bir güvenilirlik” sunacağı ve “titiz sağlık izleme” özelliklerine sahip olacağı açıklamalar arasında.

Şirketin ekosistem oluşturma planlarının bir parçası olarak gelecek OnePlus Watch 2’yle ilgili paylaşılan bilgiler bu kadar. Fiyatı ve tüm özellikleri 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak tanıtımla belli olacak.

Wear OS ile gelip gelmeyeceği büyük merak konusu

En merak edilen konulardan biri olan Wear OS ile ilgili de bir açıklama yok. İşletim sisteminin kullanıp kullanılmayacağını pazartesi günü öğreneceğiz. Ancak şirketin açıklamalarında “doğru hamleleri yapmak istediğini” söylemesi, Wear OS görme ihtimalimizi güçlendiriyor.

OnePlus, ilk nesildeki başarısızlığın ardından doğru adımları atmak için durduğunu ve üç yıllık ara verdiklerini belirtti. İlk nesil OnePlus Watch, Wear OS dışında üçüncü taraf uygulama desteği olmaması, sesli asistana sahip olmaması, kötü sağlık özellikleri, sınırlı bildirim seçenekleri, sürekli açık ekran (AOD) desteğiyle gelmemesi ve çok büyük olmaması gibi nedenlerden dolayı eleştirilmişti.

Tek iyi yanı 10 gün civarı pil ömrüydü. Ancak bunun nedeni, çok fazla işlevi yerine getirebilen bir cihaz olmamasıydı. Yani pek işe yaramıyordu. Şirketin bu fiyaskodan sonra yeni saatiyle müşterilerinin gönlünü alıp alamayacağını bekleyip göreceğiz.