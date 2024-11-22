OneUI 7 ile ilgili yeni bir iddiaya göre Samsung, beta testleri aralık ayında başlatacak. Kararlı sürüm ise Şubat 2025'te anca yayımlanacak.

Bildiğiniz gibi Android akıllı telefon üreticilerinin tamamı kendi özelleştirilmiş arayüzlerine sahipler ve Samsung'un sunmuş olduğu OneUI, pek çok otoriteye göre Android ekosistemindeki en iyi arayüzü sunuyor. Buna katılırsınız ya da katılmazsınız ancak OneUI'ın yeni sürümü Samsung'un başına epey dert açmış durumda.

Hemen hemen tüm büyük Android akıllı telefon markaları Android 15 güncellemelerini yayımlamış olmasına rağmen Samsung, aylar önce resmi duyurusunu gerçekleştirdiği OneUI 7'nin beta sürümünü dahi geri çekmek zorunda kalmıştı. Henüz beta testler dahi tamamlanmadığından bu yıl içinde kararlı OneUI 7 güncellemesinin yayımlanması da beklenmiyor.

Galaxy S serisinin OneUI beta tarihleri hakkında yeni iddia

FamilyTaes adlı X kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S serisinin OneUI 7 beta tarihleri şu şekilde olacak:

Galaxy S24 - Aralık 1. hafta

- Aralık 1. hafta Galaxy S23 - 2-3 hafta sonra

- 2-3 hafta sonra Galaxy S22 - Betaya dahil olup olmayacağı belli değil

- Betaya dahil olup olmayacağı belli değil Galaxy S21 - Betaya dahil olmayacak

Beta süreci aralık ayında başlayacaksa karalı OneUI 7 güncellemesi ne zaman yayımlanacak? Söylentiler beta sürecinin 2 ay kadar süreceği yönünde. Bu da Galaxy S24 serisinin Şubat 2025'te anca Android 16 güncellemesi alacağı anlamına geliyor. Yeni Galaxy S25 bile tanıtıldıktan sonra… Google'ın Android 16 için ilk geliştirici ön izleme sürümünü yayımladığını hatırlarsak, Samsung'un güncelleme konusunda ne kadar geç kaldığını daha iyi ifade etmiş oluruz.