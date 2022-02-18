Geçtiğimiz günlerde Udemy'de keşfedilen ve cin çıkarma gibi 'becerilerin' kazanımını vadeden kurslar, tepkilerin ardından platformdan kaldırıldı. Eğitimi veren eğitmenin profilinde 'Eğitmen' etiketi de artık gözükmüyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim platformları arasında yer alan Udemy, geçtiğimiz gün platformdaki bir kurs nedeniyle tepkilerin odağı oldu. Birçok kategoride uzman isimlerin eğitim verdiği platformda kendisini ‘havas uzmanı’ olarak tanıtan bir eğitmenin oluşturduğu ‘havas bilimi’ kursları keşfedildi.

Gerçek ismini vermeden Neyzen Nar isimli bir isimle eğitim veren eğitmen, uzunlukları 1-5 saat aralığında değişen kurslarıyla öğrencilerine ‘cini konuşturma, musallatlı kişiyi cinden kurtarma’ gibi ‘beceriler’ vadediyordu. Ekşi Sözlük ve Twitter’dan gelen tepkilerin yayılmasıyla birlikte Udemy, durumun farkına vararak gerekli aksiyonu aldı.

Kurslar ve eğitmenin ‘Eğitmen’ etiketi kaldırıldı:

Udemy, havas bilimi eğitimi veren eğitmenin tüm kurslarını platformdan kaldırdı. Kursun bulunduğu sayfaya erişmek istendiğinde sayfada “Maalesef bu kurs artık kayıt kabul etmiyor. Bu kursa daha önce kaydolduysanız kursa erişmek için lütfen oturum açın.” hatası çıkmaya başladı. Bununla birlikte kursu veren eğitmenin sayfasında da değişiklik görüldü.

Normalde Udemy’de eğitim veren tüm eğitmenlerin profillerinde ‘Eğitmen’ etiketiyle birlikte isim ve soy isim yer alırken, Neyzen Nar’ın hesabındaki Eğitmen etiketi de kaldırıldı. Ayrıca eğitmene ait toplam öğrenci sayısı ve yorum sayısının gösterildiği bölümler de kaldırıldı ve sayfasında yalnızca kendisinden bahsettiği metin kaldı.

Söz konusu kursların nasıl yayına alındığıysa bilinmiyor. Udemy’nin Yasaklı Konular listesinde ‘Yanlış bilgilendirebilecek veya yönlendirebilecek içerik’ başlığında bu içeriklere bir örnek olarak ‘Bilim dışı teoriler’ konusu listeleniyor.