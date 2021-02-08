Ookla Speedtest Uygulamasına Video Test Özelliği Eklendi

İnternet hız testiyle bildiğimiz Ookla Speedtest, bu sefer de videoları ne kadar kaliteli izlediğimiz ölçmemize yardımcı olmak için geliyor. Ookla, iOS uygulamasında yeni video test özelliğini kullanıma sundu. Diğer platformlar için de geliştirilmeye devam ediliyor.

İnternette en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi hiç şüphesi ki video izlemek. Hatta öyle ki Alexa verilerine göre YouTube, Türkiye'de en çok tıklanan ikinci internet sitesi konumunda bulunuyor. Yine Alexa verilerine göre YouTube'a giren kullanıcıların günlük sitede kalma süresi 17 dakika 43 saniye.

Dolayısıyla internet alışkanlıklarımız arasında internetin önemli bir yer tuttuğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Peki, video izleme deneyimimiz ne kadar kaliteli? İnternet hız testiyle bilinen Ookla Speedtest, artık video akış deneyiminin kalitesini de ölçmeye başlıyor.

Ookla'dan hız testinden sonra video akış kalitesi testi

Ookla, ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetini ilk olarak iOS kullanıcılarına açtı. Ancak yapılan duyuruda daha fazla platform için de desteğin ekleneceği belirtildi. Ookla, video test özelliğini çıkarmasının sebebi olarak ise video trafiğinin diğer trafiğe göre önceliklendirilmesi olarak gösteriyor. Yani video performansı, ağın indirme hızından farklı bir şekilde değerlendiriliyor.

Duyuruda yapılan açıklamaya göre, video testi yapılabilmesi için bir videonun oynatılıyor olması gerekiyor. Video trafiğinin simüle edilemeyeceği dolayısıyla gerçekten bir video oynatma işleminin yapılması gerektiği belirtiliyor.

Yapılan video testi, adaptif bitrate (bit oranı) ölçümü gerçekleştiriyor. Bu ölçüm sonrasında en yüksek çözünürlük, yükleme süresi ve ağın durumuna göre beklenilmesi gereken arabellek kullanıcıya belirtiliyor. Ayrıca bu video testi, performans seviyesinde hangi cihazların en iyi şekilde çalışacağını da söylüyor.

Video testini yapabilmek için ayrıca bir uygulama indirmek gerekmiyor. Speedtest'in kendi uygulaması üzerinden bu test gerçekleştirilebiliyor. Ancak yukarıda da söylediğimiz gibi şu an için sadece iOS uygulamasında bu özellik bulunuyor. iOS kullanıcısıysanız, uygulamayı indirdikten ve kurduktan sonra alt tarafta bulunan video seçeneğine tıklayarak testi gerçekleştirebilirsiniz.