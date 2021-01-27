En popüler internet hız testlerinden biri olan Ookla Speedtest'in mobil uygulamasına, yayınları hangi kalitede takılmadan izleyebileceğinizi gösteren özellik eklendi.

Teknoloji ile birlikte değişen alışkanlıklarımızdan biri de dizi ve film gibi içerikleri izleme şeklimiz olmuştu. Televizyonlardan internete geçen izleme alışkanlıklarımız, özellikle de pandeminin etkisiyle birlikte iyice pekişmiş oldu.

Bu değişimin sonucu olarak firmalar da bu alanda hizmetler yayınlamaya başladı. Netflix, HBO Max, Disney+, Exxen derken özellikle mobil cihazlar bir anda görsel medyayı takibimiz açısından en çok tercih edilen araçlar arasına girdi.

Ookla'dan yeni test özelliği

Ookla'nın yayın hızı testi özelliği, uygulamanın 4.3 versiyonuyla birlikte geldi. Bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mevcut internet bağlantıları ile hangi çözünürlükte takılmadan yayınları izleyebileceklerini de görüyor.

Platform yeni özelliği, 4.3 versiyondaki tek yenilik de değil. Uygulamanın arayüzünde de bazı değişiklikler göze çarpıyor. Daha önce ana ekranda yer alan bazı özellikler menülere taşınırken menü içeriklerinde de değişiklikler söz konusu oluyor.

Uygulama içerisinde yer alan ekranda, farklı çözünürlüklerin dışında farklı FPS değerleri için de bağlantı kontrolü gerçekleştiriliyor. Örneğin yukarıdaki görselde yer alan cihaz, 2160p 60 FPS yayınları ön yükleme gerekmeden gerçekleştirebiliyor.

Bağlantı hızı yayın kalitesi için önemli

Yayınların kalitesini en çok etkileyen şeylerden biri de bağlantı hızı, hatta cihazların desteklediği çözünürlükle birlikte en önemli iki etmenden biri. Her ne kadar Netflix gibi platformlar, yayının takılmaması için çözünürlüğü otomatik olarak ayarlıyor olsa da her platformda bu özellik bulunmuyor. Haliyle Ookla testi, yayınlardan ne beklememiz gerektiği hakkında da fikir veriyor.

Ookla Speedtest uygulaması hem Android hem de iOS cihazlarda ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ookla'nın masaüstü cihazlarda da internet sitesini kullanarak bağlantı hızını kontrol etmek mümkün oluyor.