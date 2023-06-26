Elektrikli Opel Astra Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Ön sipariş kapsamında online satışa sunulan otomobil, satışa çıktığı gibi tükendi. Opel'in ilk aşamada 500 adet Astra Elektrik sunacağı bildiriliyor.

Almanya merkezli otomobil devi Opel, 2022'nin son aylarında Astra'nın elektrikli versiyonunu tanıttı. İçten yanmalı motora sahip olan Astra ile aynı tasarıma sahip olan elektrikli versiyon, an itibarıyla Türkiye pazarına da giriş yaptı. Üstelik Astra Elektrik, ön siparişe açıldığı gibi de tükendi. Türkiye'de sıfır araba çılgınlığının ulaştığı son noktayı bir kez daha görmüş olduk.

Opel Astra Elektrik, Emre Özpeynirci'nin açıklamasına göre ilk aşamada 500 adet olarak planlandı. Bu araçların teslimatları ise eylül ayı itibarıyla yapılacak. 75 bin TL ön ödeme ile rezerve edilen 500 otomobil, kısa bir süre içerisinde tükendi. Opel'in internet sitesini kontrol ettiğimizde, Astra Elektrik için rezervasyon sayfasının kapatıldığını görüyoruz. Bu sayfa diğer modeller için açık.

Peki Opel Astra Elektrik nasıl bir otomobil?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Opel Astra, oldukça yenilikçi bir tasarıma sahipti. Hatta bu tasarım Red Dot ödülü ile taçlandırıldı. Aynı tasarım, elektrikli versiyonda da kullanılıyor. Kaputun altında ise 156 hp gücündeki elektrik motorunu görüyoruz. 418 kilometreye kadar menzile sahip olan bir batarya ile donatılan otomobil, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile sadece 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

Opel'den Astra Elektrik ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Haliyle ek stok açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Fiyatını merak edenler için de söyleyelim. Opel'in fiyat listesinde Astra Elektrik yok ancak benzinli Astra'nın başlangıç fiyatı 972.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani elektrikli versiyonun 1 milyon TL'nin altında kalma olasılığı yok denecek kadar az. Yani şöyle bir durumdan bahsedebiliriz; Opel Astra Elektrik için daha fiyatını bile öğrenmeden 500 milyon TL'yi kenara atmış durumdayız...

Opel Astra Elektrik'in tüm detaylarını öğrenmek için:

Opel güncel fiyat listesi için: