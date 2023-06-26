Toyota, sevilen crossover modeli C-HR'ı yeniledi. Artık çok daha yakışıklı bir hale bürünen otomobil, etkileyici özelliklere sahip. Yine Türkiye'de üretilecek C-HR, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.

Japon otomotiv devi Toyota'nın yıllardır Türkiye'de ürettiği C segment crossover C-HR yenilendi. Hiç olmadığı kadar yakışıklı bir hale bürünen ve 2024 model olarak lanse edilen otomobil, yine Türkiye'de üretilecek ve önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında satışa sunulacak. Peki Toyota'nın sevilen crossover'ı nasıl görünüyor ve hangi özelliklere sahip?

Toyota C-HR, geçmişte kullanılan tasarım dilinden uzaklaşmadı. Ancak artık çok daha gösterişli. Bu bağlamda; aracın artık C harfi şeklinde incecik şerit LED farları var. Bu farlara iri ve bir o kadar da sportif görünen ızgara eşlik ediyor. Panoramik cam tavan, bagaja doğru uzanan spoyler ve gövdeye gömülü kapı kolları, Toyota C-HR'ın dikkat çeken tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda Toyota C-HR

Toyota C-HR'ın arka tasarımı da hiç fena değil. Aracın arka aydınlatmaları boydan boya uzanıyor ve burada üç sıra aydınlatma görüyoruz. Bu ışık barı, bagaj kapağının üstüne yerleştirilen Toyota logosunun hemen üzerinde "Toyota C-HR" ibaresine ev sahipliği yapıyor. Elbette bu kısım da aydınlatıyor. Toyota C-HR, tasarımın hakkını gerçekten de veriyor.

2024 Toyota C-HR'ın iç kısmı da oldukça şık. Araçta 12.3 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı mevcut. Tüketiciler, bu ekranı diledikleri gibi özelleştirebiliyorlar. Orta konsolda ise 8 veya 12.3 inç boyutlardaki multimedya ekranını görüyoruz. Bu multimedya ekranı kablosuz Apple CarPlay veya Android Auto desteği sunuyor. Şunu belirtelim, Toyota nihayet tüplü televizyon gibi görünen multimedya ekranını terk etti. Darısı Corolla'nın başına.

Toyota C-HR'ın iç tasarımındaki detaylar bundan ibaret değil. Araçta, tam 64 renk içeren ambiyans aydınlatma sistemi mevcut. Sürücüler bunu manuel olarak ayarlayabilecek veya günün saatine göre otomatik olarak ayarlamasına izin verebilecek. Saatler geçtikçe aracın ambiyans aydınlatması da değişecek. Öte yandan; şirket bu ambiyans aydınlatmayı C-HR'ın güvenlik özellikleriyle de optimize etti. Mesela bir trafik kazası riski var. Ambiyans aydınlatma sürücünün uyarılması için kırmızıya dönecek.

Biraz da kaputun altına bakalım. Tahmin edebileceğiniz üzere 2024 model C-HR da hibrit motor yapısına sahip olacak. Bu bağlamda; 1.8 litrelik ve 2.0 litrelik fişli hibrit yapı göreceğiz. 1.8 litrelik motor sadece önden çekiş sunacak. 2.0 litrelikte ise dört tekerden çekiş opsiyonu da bulunuyor. Toyota C-HR, 140 hp (1.8) litre, 198 hp (2.0 litre) ve 223 hp (2.0 litre AWD) beygir gücü sunacak.

Toyota C-HR'da bulunan bataryanın tam dolu iken 66 kilometre menzil sağladığını belirtelim. Bu aracı satın alan bir tüketici, maksimum 180 km/s hız görecek. Son olarak, aracın 0-100 km/s hızlanma süresinin 9,9 saniye ila 7,4 saniye arasında değiştiğini söyleyelim.

Toyota, C-HR için fiyat açıklaması yapmadı. Araç piyasaya sürüldüğünde, fiyat bilgisini de göreceğiz.

Toyota'nın güncel fiyat listesi için: