Tesla, 2021 üretim ve satış verilerini açıkladı. ABD'li şirket, otomobil sektörünü sarsan çip krizine rağmen 2021 yılının son çeyreğinde de binlerce üretim yaparak kendi rekorunu kırdı.

Tesla, geçtiğimiz günlerde en çok tercih edilen iki otomobili Model S ve Model 3 araçlarının geri görüş kameralarında, bagajlarında ve ön kaputta bazı hasarların tespit edildiğini açıklamıştı. Karşılaşılan bu hasarların kaza riskini arttırabileceği gerekçesiyle şirket önce 475 bin, ardında da 200 bin aracının geri çekeceğini duyurmuştu. Elektrikli otomobil üreticiliğinde öncü şirket Tesla, 2021’in ardından bugün, yıllık üretim ve satış verilerini açıkladı.

Hızla büyüyen ABD’li şirket Tesla, son yılların en popüler otomobil üreticilerinden biri olmayı başardı. Özellikle 2019’dan bu yana sektörde ilk sıralarda yer alan Tesla, Eylül ayının sonunda da satış ve üretim sayılarıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde satış rekoru kırdığını açıklamıştı. Yeni yılın gelmesiyle açıklanan yıl sonu satış raporuna göre Tesla, 2021’de satışlarını geçen yıla oranla ciddi oranda arttırdı.

Tesla, 2021’de rekor sayıda araç sattı

Yakın zamanda bazı araçlarında güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalan dev otomobil şirketi Tesla, bugün 2021’in satış sayıları hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre şirket, yılın son çeyreğinde 305.840 adet aracı teslim ederek 2021 yılı satış sayısını 930.422’ye yükseltti. 2020 ile 2021’in son üç ayının satış oranları kıyaslandığında %70’lik bir artış görülürken, genel yıl verilerine bakıldığında ise bu oranın %87’ye ulaştığı gözlendi.

Dev şirketin CEO’su Elon Musk, önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar yılda 20 milyon elektrikli araç satabileceğini düşündüğünü aktardı. Şirketin hisse senedi analisti Dan Ives, “Elon Musk çip krizini diğer otomobil üreticilerinden çok daha iyi yönetti. Bu nedenle Tesla, 2022’de çok daha güçlü bir konuma yerleşecek” dedi. Hem şirketin başarısı hem de özellikle Almanya ve Teksas’ta elektrikli otomobillere artan ilgi Tesla’nın önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı büyüyeceğini kanıtlıyor.