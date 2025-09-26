2025 Opel Mokka Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Opel'in B-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu Mokka, cesur "Vizor" tasarımı, tamamen dijital "Pure Panel" kokpiti ve verimli turbo motoruyla dikkat çekiyor. Edition ve GS donanım paketleriyle sunulan araç, zengin güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Peki, Opel Mokka alınır mı? Bu otomobil neler sunuyor? İşte Opel Mokka'ya dair her şey!

2025 model Opel Mokka, B-SUV segmenti her geçen gün daha da kalabalıklaşırken özgün tasarımıyla bu rekabette kendine has bir yer ediniyor. Markanın "Vizor" adını verdiği modern ön yüzü ve keskin hatlarıyla Mokka, özellikle şehirde stil sahibi bir otomobil kullanmak isteyenlerin radarına girmeyi başarıyor.

Tek motor ve şanzıman seçeneğiyle sunulsa da verimliliği ve performansı dengeli bir şekilde sunuyor. İç mekânda ise "Pure Panel" olarak adlandırılan dijital kokpitiyle teknolojik bir deneyim vadediyor. Peki Opel Mokka alınır mı? İşte Opel Mokka hakkında bilmeniz gereken her şey.

Opel Mokka dış tasarımı:

2025 Opel Mokka'nın en karakteristik özelliği, markanın yeni tasarım dili olan "Opel Vizor" ön yüzü. Bu panel, LED farları, gündüz fırlarını ve Opel logosunu tek bir modül içinde birleştirerek araca fütüristik ve bütüncül bir görünüm kazandırıyor. Edition paketinde Full LED (eco) farlar sunulurken, GS donanımında ise gece sürüşlerini bir üst seviyeye taşıyan IntelliLux LED Matrix farlar yer alıyor.

Profilde ise akıcı ve dinamik hatlar dikkat çekiyor. Edition donanımında 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, GS paketinde 18 inç boyutuna ulaşıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan siyah tavan seçeneği, Mokka'nın sportif karakterini daha da güçlendirerek çift renkli bir görünüm sunuyor. Bu detay, otomobilin kişiselleştirilebilirliğine de katkı sağlıyor.

Arka bölümde de keskin hatlar devam ediyor. Bagaj kapağının ortasına konumlandırılmış "MOKKA" yazısı ve GS donanımına özel siyah Opel logoları, aracın modern kimliğini pekiştiriyor. GS paketinde standart olarak gelen karartılmış arka camlar ve sportif tasarım detayları, Mokka'yı segmentindeki diğer modellerden görsel olarak ayırmayı başarıyor.

Opel Mokka iç tasarımı:

Mokka'nın kabinine geçtiğinizde sizi "Pure Panel" adı verilen tamamen dijital bir kokpit karşılıyor. Bu yapı, 10 inçlik dijital gösterge paneli ile 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranını tek bir çerçevede birleştirerek sürücü odaklı ve minimalist bir ortam yaratıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ise teknoloji kullanımını oldukça kolaylaştırıyor.

İç mekândaki konfor ve işlevsellik donanım seviyesine göre farklılaşıyor. Her iki pakette de elektronik iklim kontrollü klima ve vegan deri direksiyon simidi standart. Ancak GS donanımı, ön kol dayama ve alaşımlı spor pedallar gibi ekstralarla sürüş konforunu ve sportif ambiyansı artırıyor. USB bağlantı noktaları da GS'te daha cömert.

Yaklaşık 350 litrelik bir bagaj hacmi sunan Opel Mokka, bu alanda segment standartlarını karşılıyor. Arka koltuklar katlandığında bu alan daha da genişletilebiliyor, bu da günlük kullanım ve kısa seyahatler için yeterli bir yükleme alanı sunuyor. GS donanımında bulunan çift katlı bagaj zemini gibi detaylar ise küçük eşyalar için pratik çözümler sağlıyor.

Opel Mokka donanım seçenekleri:

Opel Mokka, Türkiye'de Edition ve GS olmak üzere iki ana donanım paketiyle satılıyor. Edition, oldukça zengin bir başlangıç seviyesi sunarken, GS paketi sportif detaylar ve daha üst düzey teknolojilerle öne çıkıyor.

Edition donanımında öne çıkanlar:

Full LED ön farlar (eco). 17" alaşımlı elmas kesim jantlar. 10" dijital gösterge ve 10" multimedya ekranı. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto. Arka park sensörü. Ön çarpışma ikazı ve kamera bazlı Aktif Acil Frenleme Sistemi. Şerit İhlali Uyarı Sistemi.

GS donanımında (Edition'a ek olarak) öne çıkanlar:

IntelliLux LED Matrix ön farlar. 18" alaşımlı elmas kesim jantlar. Geri görüş kamerası ve ön park sensörü. Kör Nokta Uyarı Sistemi. Şerit ortalama özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi. Alaşımlı spor pedallar. Karartılmış arka camlar.

Opel Mokka sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Opel Mokka, standart olarak sunduğu güvenlik donanımlarıyla sürücü ve yolcular için yüksek bir koruma seviyesi hedefliyor. Her iki donanım paketinde de Trafik İşareti Tespit Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Ön Çarpışma İkaz Sistemi ve Şerit İhlali Uyarı Sistemi gibi önemli özellikler standart olarak yer alıyor.

GS donanımı ve opsiyonel paketler ile güvenlik seviyesi daha da artıyor. GS'deki Radar Bazlı Gelişmiş Aktif Acil Frenleme Sistemi, standarttaki kamera bazlı sisteme göre daha hassas çalışıyor. Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi ve opsiyonel sunulan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ise özellikle uzun yolculuklarda sürüşü daha konforlu ve güvenli hâle getiriyor.

Opel Mokka performansı:

Opel Mokka, Türkiye pazarında tek bir motor ve şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Kaputun altında 1.2 litre hacminde, 3 silindirli turbo benzinli bir ünite görev yapıyor. Bu motor, 130 HP güç ve 1750 devir/dakikada 230 Nm tork üreterek hem şehir içi dinamizmi hem de şehir dışı performansı için yeterli bir güç sağlıyor.

Bu motor, 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edildi. Akıcı ve sarsıntısız vites geçişleri sunan şanzıman, sürüş konforuna önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 9,2 saniyede ulaşırken, maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor. WLTP standartlarına göre ortalama yakıt tüketimi ise 6,1 L/100 km olarak belirtiliyor. Tabii bu rakama ulaşmanız çok mümkün değil.

Opel Mokka fiyatı (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.890.000 TL 1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.854.000 TL

Opel Mokka opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 6.944 TL Edition, GS Siyah Tavan 6.944 TL Edition Bold Pack 3.356 TL GS Grafik Gri (Özel Renk) 6.944 TL Edition, GS

Opel Mokka avantajları:

Özgün ve şık tasarım: Opel Vizor ön yüzü, çift renkli tavan opsiyonu ve keskin hatlarıyla segmentinde görsel olarak ayrışarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor.

Opel Vizor ön yüzü, çift renkli tavan opsiyonu ve keskin hatlarıyla segmentinde görsel olarak ayrışarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Modern iç mekân: "Pure Panel" adı verilen birleşik dijital gösterge ve multimedya ekranları, kabine teknolojik ve minimalist bir hava katıyor.

"Pure Panel" adı verilen birleşik dijital gösterge ve multimedya ekranları, kabine teknolojik ve minimalist bir hava katıyor. Zengin standart donanım: Giriş paketi olan Edition'da bile Full LED farlar, dijital paneller, arka park sensörü ve önemli güvenlik sistemlerinin standart olması önemli bir artı.

Opel Mokka dezavantajları:

Tek motor seçeneği: Dizel veya hibrit gibi alternatif güç ünitelerinin bulunmaması, farklı sürüş beklentilerine sahip kullanıcılar için bir eksi olabilir.

Dizel veya hibrit gibi alternatif güç ünitelerinin bulunmaması, farklı sürüş beklentilerine sahip kullanıcılar için bir eksi olabilir. Sınırlı arka yaşam alanı: Tasarım odaklı yapısı nedeniyle, arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi uzun boylu yolcular için segmentindeki bazı rakiplerine göre kısıtlı kalabilir.

Tasarım odaklı yapısı nedeniyle, arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi uzun boylu yolcular için segmentindeki bazı rakiplerine göre kısıtlı kalabilir. Ortalama bagaj hacmi: Yaklaşık 350 litrelik bagaj hacmi, çocuklu aileler veya sık seyahat edenler için bazı rakiplerinin gerisinde kalabilir.

Yaklaşık 350 litrelik bagaj hacmi, çocuklu aileler veya sık seyahat edenler için bazı rakiplerinin gerisinde kalabilir. Opsiyonlara bağımlı ileri sürüş sistemleri: Adaptif Hız Sabitleyici gibi bazı gelişmiş sürüş destek sistemlerinin standart olarak sunulmaması bir dezavantaj olarak görülebilir.

Adaptif Hız Sabitleyici gibi bazı gelişmiş sürüş destek sistemlerinin standart olarak sunulmaması bir dezavantaj olarak görülebilir. Stellantis ve 1.2 motor sorunu: Stellantis grubunun 1.2 litrelik PureTech motorunu biliyorsunuz. Bu motor, triger kayışı nedeniyle ciddi sorunlar yaratabiliyor.

Opel Mokka alınır mı?

Opel Mokka, öncelikle tasarımıyla öne çıkan, şehirli ve stil sahibi kullanıcıları hedefleyen bir B-SUV. Dijital kokpiti, verimli motoru ve tatmin edici standart donanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle bireysel kullanım veya çekirdek aileler için modern, teknolojik ve keyifli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Eğer önceliğiniz segmentinin en geniş iç hacmi veya en büyük bagajı değilse ancak modern teknoloji, dikkat çekici bir tasarım ve dengeli bir sürüş deneyimi arıyorsanız Opel Mokka sizin için mantıklı bir tercih olabilir. GS donanımı daha sportif bir görünüm ve daha fazla teknoloji sunarken, Edition paketi de fiyat/performans açısından güçlü bir başlangıç noktası sağlıyor. Tabii 1.2 litrelik motorla ilgili son söz de sizin!

Peki sizin Opel Mokka ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz…