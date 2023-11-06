OpenAI, kullanıcıların özel kişiselleştirilmiş ChatGPT'ler oluşturmasına olanak tanıyan GPTs'i duyurdu. Bu yenilik, ücretli abonelerin kendi seçtikleri spesifik amaçlara hizmet eden sohbet botları oluşturmasını sağlayacak.

OpenAI, tarihinin ilk geliştirici konferansı DevDay etkinliğinde önemli duyurular yaptı. Şirket, ChatGPT’nin 100 milyon haftalık kullanıcıya ulaştığını açıklarken yeni dil modeli GPT 4 Turbo’yu da duyurdu.

DevDay’de bunlara ek olarak GPTs (GPT'ler) ismini verdiği bir yenilik de tanıtıldı. Bu özellik, kullanıcıların kendine has ChatGPT’lerini oluşturmasına olanak tanıyacak.

Kullanıcılar, kod gerekmeden kendi isteklerine göre sohbet botları oluşturabilecek

GPT’ler, ChatGPT’nin özelleştirilmiş versiyonları olacak. Kullanıcılar, belli bir amaç için kendi sohbet botlarını oluşturabilecek. Bu tarz ChatGPT sürümlerini kendi kullanımınızın yanı sıra diğer insanlarla paylaşmak da mümkün olacak.

GPT’leri biraz daha açalım. Örneğin yemek yaparken size yardımcı olacak bir ChatGPT oluşturabileceksiniz. Bu model, sizin yemek konusunda asistanınız olacak. Size yemek önerisi verecek, bir yemeğin tarifini söyleyecek ve hatta nasıl gözükmesi gerektiğini gösterecek. GPT’ler, bunun gibi birçok farklı amaç için oluşturulabilecek.

Ayrıca kendi GPT’nizi oluşturmak için kod yazma bilgisi de gerekmeyecek. Kullanıcılar, direkt olarak istediklerini GPT Builder arayüzü üzerinden yazarak sohbet botlarını ortaya çıkarabilecek. GPT’lerde internette dolaşma, DALL-E desteği ve kullanıcıya özel veriler ekleme (takvim gibi) özellikler de yer alacak.

OpenAI, bu özellik için gerekli güvenlik önlemlerini de aldığını söylüyor. Şirket, nefret söylemi, dolandırıcılık, yetişkinlere yönelik içerikler gibi şeyleri takip ederek engelleyecek. Ayrıca kullanıcıların GPT’lere ulaşmasını sağlayacak GPT Store isimli bir mağazanın geleceğini, bu mağaza için de kimlik doğrulama gerekeceğini söylüyor.

GPT’ler yalnızca ücretli ChatGPT abonelerine gelecek

GPT’ler, maalesef herkes için çıkış yapmıyor. OpenAI’ın açıklamasına göre özellik, yalnızca ücretli ChatGPT Plus (aylık 499,99 TL) ve işletmelere sunulan Enterprise abonelerine gelecek. Şirket, bugün ilk GPT örneklerini bu aboneler için yayımlamaya başladı. Diğer abonelere ise yakında geleceğini söylüyor.