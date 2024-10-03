OpenAI'ın bayağıdır gündem olan yatırım turu tamamlandı. Şirket bu yatırım turu kapsamında 6,6 milyar dolar fon topladı. OpenAI'ın toplam değerlemesi 157 milyar dolara ulaştı.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, son dönemlerde önemli bir yatırım turu ile gündemdeydi. Şirketin beklentisi, bu yatırım turunda teknoloji devleri ile anlaşmak ve kasaya milyarlarca dolar sokmaktı.

Şimdiyse uzun zamandır gündemde olan bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. OpenAI'ın yatırım turunun tamamlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre aralarında Microsoft ve NVIDIA'nın da olduğu yatırımcılar, firmaya 6,6 milyar dolarlık fon sağladılar.

OpenAI, 157 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı

Yapılan açıklamalara göre OpenAI'ın yatırım turu kapsamında topladığı 6,6 milyar dolar ile toplam değerlemesini 157 milyar dolara ulaştırmış oldu. Ayrıca bu yatırım turu, OpenAI'ın sektördeki yerini de sağlamlaştırmış oldu.

Yatırım turuyla ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, firmaların sağladığı fonları tek tek açıklamadılar. Yani Microsoft ile NVIDIA'nın OpenAI'a ne kadar yatırım yaptıkları belli değil. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde de söylendiği üzere ABD merkezli teknoloji devi Apple, söz konusu yatırım görüşmelerine katılmadı.