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OpenAI Ajanları Dur Durak Bilmiyor: Şimdi de Hükümet Sitelerine Sızmaya Çalıştıkları Ortaya Çıktı!

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OpenAI ajanları basit bir veri toplama görevi sırasında Avustralya hükümetinin sistemlerine ulaşmaya çalıştı. Kamu sağlık sistemi Medicare'in istatistik portalında önlerine çıkan engelleri aşmak için siber saldırı yöntemlerini denedikleri ortaya çıktı.

OpenAI Ajanları Dur Durak Bilmiyor: Şimdi de Hükümet Sitelerine Sızmaya Çalıştıkları Ortaya Çıktı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Temmuz ayında OpenAI modelleri, Hugging Face'in sistemlerine kadar uzanmıştı. OpenAI'nin değerlendirme ortamında çalışan modeller internete çıkmanın bir yolunu bulmuş, ardından platformun bazı sunucularında kod çalıştırmıştı.

Aradan çok geçmeden bu kez rotayı devlet sistemlerine çevirdiler. Avustralya'nın kamu sağlık sistemi Medicare'in istatistik portalında aradıkları verilere ulaşamayınca önlerindeki engelleri aşmaya koyuldular. İş, Medicare'le de sınırlı kalmadı; üniversite ve veri platformlarına kadar uzandı.

İçerikten Görseller

OpenAI Ajanları Dur Durak Bilmiyor: Şimdi de Hükümet Sitelerine Sızmaya Çalıştıkları Ortaya Çıktı!
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Önce veri aradılar, sonra engelleri aşmaya çalıştılar

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Haziran aylarında bazı OpenAI ajanları, Avustralya'daki kamu ilaç harcamalarına ilişkin istatistikleri topluyordu. Bazı sitelerde erişim engeliyle karşılaşınca farklı yöntemler denemeye başladılar.

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Proxy kullandılar. Dosya adlarını tahmin ettiler. Güvenlik kontrollerini aşmaya çalıştılar.

Yani ortada yalnızca veri arayan bir ajan kalmadı. Erişemediği bilgiye ulaşmak için sistemin sınırlarını zorlayan bir ajanlar vardı.

OpenAI ajanları Medicare portalına da girmeye çalıştı

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Medicare portalında ise ajan, kamu ilaç harcamalarına ilişkin verileri ararken erişemediği bazı dosyalara ulaşmaya çalıştı.

Araştırmacıların aktardığına göre hedeflenen iç sunuculara dosya yazma girişimleri de oldu. Yani yalnızca veriyi bulmaya çalışmadı; erişim sınırlarını aşmak için sistem üzerinde farklı işlemler denedi.

OpenAI, süreç boyunca hastalara ait kişisel verilere erişilmediğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin açıklamasına göre olay haziran ayında yaşandı ama OpenAI'nin Avustralya hükümetini bilgilendirmesi eylülü buldu.

Aynı şey başka sistemlerde de yaşandı

Medicare portalı tek örnek değil. New Mexico Üniversitesi'nin dijital kütüphanesi ve Data USA platformunda da benzer girişimler görüldü.

Ajanlar erişemedikleri verilere ulaşmak için SQL enjeksiyonu ve path traversal gibi yöntemleri denedi. Bunlardan ilki, sisteme gönderilen sorgularla oynayarak normalde gösterilmeyen verilere ulaşmaya çalışmak. Diğeri ise dosya yollarını değiştirerek normalde erişilemeyen dosyalara girmeye çalışmak.

Kısacası ajanlardan basit şekilde veri toplamaları istendi. Onlar ise bazı durumlarda veriye ulaşmak için sistemin koyduğu sınırları aşmayı denedi.

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