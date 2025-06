OpenAI’da CEO Sam Altman’ın görevden alınıp beş gün sonra geri dönmesiyle yaşanan kriz sinema filmi olarak uyarlanıyor. 2023 yılında OpenAI’da yaşanan yönetim krizi, “Artificial” adlı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryoyu ise ABD'deki komedi programı Saturday Night Live’ın yazarlarından Simon Rich kaleme aldı.

OpenAI'da 2023 yılında yaşanan yönetim krizi, şimdi beyaz perdeye taşınıyor. Şirketin CEO'su Sam Altman’ın sadece beş gün içinde görevden alınması ve sonrasında yeniden koltuğuna dönmesiyle gündeme oturan bu çalkantılı süreç, “Artificial” adlı bir filmle izleyiciyle buluşacak.

Amazon MGM Studios tarafından geliştirilen filmin yönetmen koltuğu için “Call Me by Your Name” ve “Challengers” gibi yapımlarla tanınan Luca Guadagnino’nun adı geçiyor. Projede Sam Altman rolü için Andrew Garfield düşünülüyor. Mira Murati karakteri için Monica Barbaro’nun, Ilya Sutskever karakteri için ise Yura Borisov’un adı öne çıkıyor.

OpenAI krizi film oluyor

Senaryoyu, ABD'deki komedi programı Saturday Night Live’ın yazarlarından Simon Rich kaleme aldı. Bu durum, filmin ciddi olduğu kadar mizahi bir anlatıma da sahip olacağını gösteriyor. Filmin adı ise “Artificial” olarak belirlenmiş durumda.

Altman, Kasım 2023’te OpenAI CEO’luk görevinden alınmış, yönetim kurulundan da ayrılmıştı. Ancak sadece beş gün sonra yapılan görüşmelerin ardından yeniden göreve getirilmişti. Bu süreçte şirket kısa süreliğine iki farklı CEO tarafından yönetilmişti. Yapım aşamasındaki filmle birlikte, yapay zekâ alanındaki bu dikkat çekici yönetim değişikliği, sinema yoluyla geniş kitlelere ulaşacak gibi görünüyor. Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili detayların ise önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.