Microsoft, Bing Video Oluşturucu ismini verdiği yeni aracını kullanıma sundu. Bu araç, OpenAI'ın video oluşturan Sora modelini bedavaya kullanmanıza olanak tanıyor.

Video oluşturan yapay zekâ modelleri iyice popüler olmaya başlamış durumda. Kısa sürede metin komutlarıyla çok gerçekçi videolar oluşturabiliyorlar. OpenAI’ın Sora modeli de bunlardan biri. Ancak Sora’ya erişim için ChatGPT’nin ücretli aboneliği gerekiyordu. Şimdi ise bu modeli denemek isteyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Microsoft, Bing yapay zekâ aracına büyük yenilikler getirdiğini duyurdu. Şirket, bu kapsamda Bing Video Creator (Bing Video Oluşturucu) aracını resmen tanıttı. Bu araç, kullanıcıların tamamen ücretsiz bir şekilde metin komutları yoluyla kısa videolar oluşturmasına olanak tanıyor.

Şimdilik yalnızca uygulama üzerinden kullanılabiliyor

Bing’in video oluşturma aracının önizleme olarak çıkış yaptığını belirtelim. Yani hâlâ son sürümünde değil. Ayrıca şirketin aktardığına göre araç, şimdilik sadece uygulama üzerinden kullanılabilecek, yakında masaüstüne gelecek. Yani kullanmak için Bing’in mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz lazım. Masaüstüne geldiğinde buradaki bağlantıdan erişilebilir olacak.

Bing Video Oluşturucu aracı, direkt olarak OpenAI’ın video oluşturma modeli Sora’dan güç alıyor. Yani Sora’yı bedavaya deneme imkânı sunuyor diyebiliriz. Aklınıza gelen herhangi bir fikri metin olarak araca yazıyorsunuz, o da kısa süre içinde yazdığınız şeyleri videolara dönüştürebiliyor. Videoların 5 saniye uzunluğunda ve 9:16 formatında olacağını belirtelim. 16:9 da yakında gelecekmiş.

Microsoft'un açıklamalarına göre aynı anda 3 adet video oluşturma imkânınız olacak. Videoları oluşturduktan sonra onları indirip paylaşabileceksiniz de. Ancak videoların Bing’de yalnızca 90 gün saklanacağını eklemek gefrek. Bu yüzden o süreç içinde ne yapmak istiyorsanız yapmanız gerekiyor.

Bedava Sora erişimi sunan Bing Video Oluşturucu nasıl kullanılır?