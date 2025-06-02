OpenAI'ın "ChatGPT: H1 2025 Stratejisi" isimli belgesi, ChatGPT'nin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. ChatGPT, gelecek yılın başı itibarıyla çok büyük değişimler yaşayacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst soruşturmasıyla uğraşıyor. Bu dava, Google ile ABD hükûmeti arasındaki bir anlaşmazlık gibi görünüyor ancak işin aslı öyle değil. Microsoft, OpenAI ve hatta Mozilla gibi firmalar da bu davaya müdahil oldular ve verdikleri bilgilerle teknoloji dünyasında neler yaşandığını daha iyi anlamamızı sağladılar.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapay zekâ sektörünün öncüsü olarak kabul edilen OpenAI, mahkemeye sunduğu belgelerle ChatGPT'nin geleceğini açıklamış oldu. Belgenin çok büyük bir bölümü sansürlü olarak paylaşılmış olsa da ChatGPT, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük değişiklikler yaşayacak gibi görünüyor. Peki OpenAI, ChatGPT için tam olarak neler düşünüyor?

OpenAI, ChatGPT'yi her yerde kullanabileceğimiz bir süper asistana dönüştürmek istiyor

OpenAI'ın mahkemeye sunduğu "ChatGPT: H1 2025 Stratejisi" başlıklı belgede, şirketin bir süper asistana dönüştürülmesi hedefinden bahsediliyor. ChatGPT, her şey yolunda gitmesi hâlinde istediğimiz her şeyi gerçekten anlayabilen ve buna göre de aksiyon alabilen, internet kullanımı için yeni bir arayüz hâline dönüşecek. Bu süper asistanın hem genel görevler hem de kodlama gibi daha özel işlemler için kullanılabileceğinden bahseden şirket, insanların ChatGPT'yi bir araç olarak değil, bir arkadaş gibi görmesini istiyor.

OpenAI, ChatGPT için yeni dönemin gelecek yıl itibarıyla başlayacağından bahsediyor. Ancak şirket, bazı sorunlar yaşadığını aktarmaktan da geri durmuyor. Mevcut altyapının ChatGPT'ye olan talebi kaldıramadığını kabul eden şirket, Sam Altman'in tam da bundan kaynaklı olarak veri merkezleri kurulmasını istediğini ifade ediyor. Bakalım OpenAI, ChatGPT'yi süper asistana dönüştürme isteğini mevcut koşullar altında gerçekleştirebilecek mi...