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OpenAI, Astra Yüzünden 200 Dolarlık ChatGPT Pro Aboneliğini Geçici Olarak Durdurdu!

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OpenAI, Astra'ya gösterilen olağanüstü talep nedeniyle aylık 200 dolarlık Pro abonelik planına yeni üye alımını geçici olarak askıya aldı.

OpenAI, Astra Yüzünden 200 Dolarlık ChatGPT Pro Aboneliğini Geçici Olarak Durdurdu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, yakın zamanda “dünyanın en akıllı yapay zekâsı” olarak sunduğu, hatta yapay genel zekânın (AGI) ilk aşamaları olarak bile nitelendirdiği Astra modelini resmen tanıtmıştı. Bu model, kullanıcılara da sunulmuştu. Ancak gelen yeni açıklamalar Astra’nın firmanın altyapısı için olumsuz durumlar oluşturduğunu gösterdi.

Şirketin 3 Eylül tarihinde resmi olarak tanıttığı yeni ve en güçlü yapay zeka modeli Astra, kısa sürede gösterilen aşırı ilgi nedeniyle sunucuları kilitlenme noktasına getirdi. Yaşanan bu altyapı yükünü hafifletmek isteyen yetkililer, beklenmedik bir karar alarak aylık 200 dolar ödemesi bulunan ChatGPT Pro planına yeni üye alımını geçici olarak durdurdu.

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OpenAI, Astra Yüzünden 200 Dolarlık ChatGPT Pro Aboneliğini Geçici Olarak Durdurdu!
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Geçici olarak ChatGPT Pro’ya abonelik kapatıldı

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Aboneliklerin durdurulduğu haberi, doğrudan OpenAI ürün lideri Thibault Sottiaux tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu. Codex ve ChatGPT gibi kritik ürünlerin başında bulunan Sottiaux, Pro planın sistemler üzerinde en yüksek baskıyı oluşturan katman olduğunu ve bu nedenle yeni kayıtların kapatıldığını belirtti. Genelde teknoloji şirketleri gelir getiren en üst paketleri açık tutmak için her yolu dener ancak OpenAI, hizmet kalitesini düşürmemek adına en çok kazandıran musluğu geçici olarak kapatmayı tercih etti.

Krizin sinyalleri aslında birkaç gün öncesinden verilmişti. Çarşamba günü yaptığı bir başka paylaşımda Sottiaux, Astra modeline olan talebin "gerçekten eşi benzeri görülmemiş" bir seviyede olduğunu itiraf etmişti. Şirketin daha önce de çok hızlı büyüme dönemlerinden geçtiğini ancak şimdiye kadar böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını vurgulayan yönetici, mevcut kullanıcılara sunulan hizmet standartlarını korumak adına Pro üyeliklerini durdurabileceklerinin ilk işaretini o zaman vermişti.

Astra, 3 Eylül'deki çıkışından bu yana ChatGPT Pro, Plus, Enterprise ve Business hesaplarının yanı sıra şirketin API tarafında da kullanıma sunuldu. Model; yapay zekâ ile akıl yürütme, kod yazma ve bilgisayar kullanımı gibi alanlarda devasa bir sıçrama vaat ediyor. Şirketin bu modeli "AGI (Yapay Genel Zekâ) çağının başlangıcı" ve nesiller arası bir sıçrama olarak pazarlaması da kullanıcıların sisteme hücum etmesini sağladı.

Abonelik kapatma kararının ne kadar süreceği veya tam olarak kaç günlük yeni kayıt talebinin geldiği konusunda şirket kanadından resmî bir bilgi yok.

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