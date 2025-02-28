OpenAI, yeni dil modeli GPT-4.5’in donanım kısıtlamaları nedeniyle kademeli olarak erişime açılacağını açıkladı.

Yapay zekâ şirketi OpenAI, en yeni dil modeli GPT-4.5’in erişime açılma sürecinin neden kademeli olarak ilerlediğini açıkladı. OpenAI, donanım kısıtlamaları nedeniyle modeli tüm kullanıcılara aynı anda sunamayacağını belirtti.

OpenAI, GPT-4.5'in neden kademeli olarak kullanıma sunulacağını açıkladı. İşte detaylar!

İlk olarak sınırlı kullanıcılara sunulacak

OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, GPT-4.5’in büyük ölçekli ve yüksek maliyetli bir model olduğunu ifade etti. Yeni modelin daha fazla kullanıcıya açılabilmesi için şirketin “on binlerce” ek GPU’ya ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu nedenle GPT-4.5, öncelikli olarak ChatGPT Pro abonelerine sunulacak, ardından önümüzdeki hafta Plus abonelerine de erişime açılacak.

GPT-4.5’in çalıştırılması, önceki modellere kıyasla oldukça maliyetli. OpenAI, modele girilen her 1 milyon kelime için 75 dolar, model tarafından üretilen her 1 milyon kelime için ise 150 dolar ücret alacak. Bu rakamlar OpenAI’nin mevcut modeli GPT-4o’nun işlem maliyetinin katbekat üzerinde.

Altman, yaşanan gecikmenin donanım eksikliğinden kaynaklandığını ve büyüme hızlarını tam olarak öngörmenin zor olduğunu dile getirdi. Şirketin ilerleyen yıllarda kendi yapay zekâ çiplerini geliştirerek ve büyük veri merkezleri kurarak bu tür sorunları aşmayı planladığı aktarıldı.