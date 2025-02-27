OpenAI, uzun süredir söylentilerin ana odağı olan yeni dil modeli GPT-4.5'i nihayet tanıttı.

OpenAI, yeni dil modeli GPT-4.5’i duyurdu. Şirket, bu modelin şimdiye kadar geliştirdikleri "en büyük ve en bilgili" model olduğunu söylese de devrim niteliğinde bir yenilik getirmeyeceğini ve o1 veya o3-mini kadar güçlü olmayabileceğini belirtiyor.

GPT-4.5, daha gelişmiş yazım becerileri ve genişletilmiş veri setine sahip olacak ancak OpenAI'ya göre "öncü" olarak adlandırılabilecek bir model değil. Sızdırılan şirket içi belgelerde GPT-4.5’in hesaplama verimliliğini 10 kat artırdığı ancak beklenen düzeyde yeni özelliklere sahip olmayacağı belirtiliyordu.

Hata oranı GPT-4o'dan daha düşük

GPT-4.5’in eğitiminde OpenAI’ın Strawberry kod adlı o1 modelinden faydalanıldığı bildiriliyor.

Şirket, bu yeni modeli denetimli ince ayar (SFT) ve insan geri bildirimine dayalı takviyeli öğrenme (RLHF) gibi tekniklerle eğittiğini söylüyor. Hata oranı ise GPT-4o'dan belirgin şekilde düşük ancak o1 modeline göre biraz daha yüksek olacak.

GPT-4.5 duygularınızı daha iyi anlayacak

GPT-4.5, sohbetlerde kullanıcıların yazdıklarının altında yatan anlamı veya sesli görüşmedeyken ses tonunuzdan niyetinizi daha iyi anlayabilecek.

Örneğin GPT-4o'ya bir sınavdan kaldıktan sonra zor bir dönemden geçtiğinizi söylerseniz, size ruh halinizi iyileştirmek için yapabileceğiniz şeyleri madde madde sıralayacak. GPT-4.5 ise bu tarz bir şey istemediğinizi, sadece bir sohbet botundan olsa bile biraz olsun anlayış ve yatıştırıcı cümleler duymak isteyeceğinizi anlayacak.

OpenAI'ın aylık 200 dolarlık planı olan ChatGPT Pro aboneleri, araştırma önizlemesinin bir parçası olarak Perşembe gününden itibaren ChatGPT'de GPT-4.5'e erişim kazanacak. OpenAI'ın API'sinin ücretli abonelik seçeneklerindeki geliştiriciler de bugünden itibaren GPT-4.5'i kullanabilecekler.

GPT-4.5'in tanıtıldığı yayının tekrarı:

Bu hafta başında ortaya çıkan sızıntılar, GPT-4.5’in Operator modeline benzer şekilde yalnızca ChatGPT Pro kullanıcılarına sunulacağını öne sürüyordu. OpenAI, modelin tüm kullanıcılara ne zaman kullanıma sunacaklarına dair detayları paylaşmak için yakında bir duyuru daha yapacak.