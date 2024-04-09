Yapay zekânın film ve dizilerde kullanımı hâle büyük bir tartışma iken bugün bu konuda bir gelişme yaşandı. ChatGPT Hindistan yapımı bir dizinin kapanış jeneriğinde şarkı sözü yazarı olarak yer aldı.

Yapay zekânın en çok endişeye yol açtığı konu, yaratıcılık gerektiren işlerdeki kullanımı. Farklı dallardan sanatçılar, bu modellerin ileride insanların yerini alabilme ihtimali üzerinde duruyor. Sinema da bunlardan biri. Geçen yıl senaristlerin ve oyuncuların bu konuda grev yaptığını bile görmüştük.

Şimdi ise yapay zekânın film ve dizilerde kullanımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, bir dizinin kapanış jeneriğinde yer aldı. Yapay zekânın ne kadar geliştiğini düşündüğümüzde bu durum pek şaşırtıcı değil.

ChatGPT, şarkı sözü yazarı olarak jenerikte yerini aldı

ChatGPT’nin isminin geçtiği dizi, Hindistan yapımı olan “Save the Tigers”. Dizi, 2. sezon finaline ait olan ve dizinin kadrosunu gösteren kapanış jeneriğinde izleyenleri şaşırtarak ChatGPT’ye yer verdi. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yapay zekâ modeli, “kulüp şarkılarının sözlerini” yazan olarak gösterildi.

Tabii ki ChatGPT’nin belirtilen şarkıları yazıp yazmadığıyla ilgili doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak tahminler, söz konusun şarkının veya şarkıların ChatGPT ile oluşturulmuş veya remix’lenmiş olabileceği yönünde. Bunun dizilerde yapay zekâyla müzik oluşturma konusunda bir ilk olduğunu da belirtelim. Benzerini daha önce görmemiştik.

Ancak ChatGPT’nin genel anlamda film veya dizilerde kullanıldığını ilk kez görmüyoruz. Daha önce dünyaca ünlü animasyon South Park’ın “Deep Learning” ismi verilen bir bölümü ChatGPT’yle yazılmıştı.

ChatGPT’nin jenerikte yer alması, yapay zekânın eğlence sektöründe yavaş yavaş yerini almaya başladığının bir göstergesi. Film ve dizilerde nasıl bir geleceğin bizi beklediği merak konusu. Yazarlar, oyuncular, müzisyenler ve dahasının endişeleri doğru çıkacak mı göreceğiz.

OpenAI, video oluşturma modelil Sora’nın filmlere entegre edilmesi için Hollywood yöneticileriyle görüşmüştü: