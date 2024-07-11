İlber Ortaylı, "Cahille Sohbeti Kestim" programında kendisine ChatGPT ile sorulan soruya cevap verirken yapay zekâyı da eleştirdi.

Son dönemde yapay zekâyı hemen her yerde görmeye başladık. Herkes aklına gelen soruları ilk olarak ChatGPT'ye ya da diğer yapay zekâ asistanlarına soruyor. Yapay zekâ yardımı ile hazırlanan bir soru, "Cahille Sohbeti Kestim" programında İlber Ortaylı'ya soruldu.

ChatGPT'nin verdiği soru ise "Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminde, yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında, imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?" şeklinde oldu.

İşte İlber Hoca'nın cevabı

Ortaylı ise soruya cevap verirken, "Şimdi mesela bir sanayicimiz haklı olarak dedi ki, "Çin'e gittim" dedi. Mütercim olan hatun ya hastalanmış ya bir şey, gelememiş son anda. Pek olmaz ama hiç mesele değil. "Koydular aleti, Çince-Türkçe konuştuk anlaştık hallettik işi geldik" dedi. Doğrudur. 500 kelime ile 1000 kelime ile konuşan insanlar, çoğu öyle bu gibi aletleri kullanırlar. Bu gibi metinler de tercüme edilir ama insanın havsalası, edibane kabiliyeti, felsefi kabiliyeti, bilim kabiliyeti falan kullandığı kelime sayısı artar, kavram sayısı artar. Bunlar da, bu zekâlar size işe yaramaz onu söyleyeyim." dedi.

Ortaylı, bazı süreçlerin yapay zekâ ile kolaylaşacağını söylerken çocukların ve gençlerin yapay zekâya maruz kalmaması, yapay zekâ ile etkileşime sokulmamaları uyarısında bulundu.