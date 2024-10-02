OpenAI'ın kurucu ortaklarından olan ancak 2018'de şirketten ayrılan Durk Kingma, şirketin en büyük rakiplerinden Anthropic'e katılacağını açıkladı. Böylece Anthropic, 3. kez OpenAI bağlantılı birini işe almış oldu.

ChatGPT ile yapay zekâ konusunda en öne çıkan şirket olmayı başaran OpenAI, son zamanlarda yönetim tarafında pek iyi bir dönemden geçmiyordu. Öyle ki CEO Sam Altman dışında neredeyse tüm kurucuları ve üst düzey yöneticileri şirketten ayrılmaya başlamıştı. Daha geçtiğimiz hafta CTO Mira Murati’nin istifasını görmüştük.

Şimdi ise yine benzer bir gelişme yaşandı. Ancak bu seferkine OpenAI’dan ayrılma diyemeyiz. Yıllar önce ayrılan bir kurucu ortak, şirketin rakiplerinden birine geçti.

Pek tanınmayan OpenAI kurucusu Durk Kingma, Anthropic’e geçti

OpenAI’ın kurucu ekibinde yer alan ancak diğerleri kadar ismi pek duyulmayan Durk Kingma, X üzerinden yaptığı paylaşımla OpenAI’ın en büyük rakiplerinden olan Anthropic’e geçtiğini açıkladı. Kingma, büyük çoğunlukla Hollanda’dan uzaktan çalışacağını belirtirken Anthropic’in hangi departmanına ve hangi pozisyonuna katıldığını detaylandırmadı.

Anthropic de GPT benzeri başarılı büyük dil modelleriyle gördüğümüz bir şirketti. Kingma, bu şirketin yapay zekâ geliştirmeye olan yaklaşımının kendi inançları ile uyuştuğunu belirtti ve bu yüzden katıldığını aktardı.

Kingma, makine öğrenimi alanında Amsterdam Üniversitesinden doktorasını almış bir araştırmacı. Yıllar boyunca Google’da çalıştıktan sonra 2015’te OpenAI’ın kurucuları arasına girdi. 2018’de ise OpenAI’daki görevinden ayrılıp yapay zekâ alanında yatırımcı ve danışman olarak hayatını sürdürmeye devam etti.

Anthropic’in ilk kez OpenAI ile bağlantısı olan bir kişiyi işe aldığını görmüyoruz. Mayısta OpenAI’ın güvenlik konusundaki lideri Jan Leike’yi, ağustosta ise bir başka kurucu ortak John Schulman’ı kadrosuna katmıştı.