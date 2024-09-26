ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI'da üst düzey yetkililerin birçoğu görevinden ayrıldı. Konuya dair Sam Altman'dan açıklama geldi.

OpenAI’da üst düzey yöneticiler arasında son günlerde yaşanan ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. CTO Mira Murati’nin görevinden ayrılacağını duyurmasından sadece saatler sonra şirketin araştırma müdürü Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barret Zoph da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. CEO Sam Altman, bu ayrılıkları X'te yaptığı bir paylaşımda duyurdu ve geçiş süreci hakkında detaylar paylaştı.

Altman, bu kararların dostane bir şekilde ve birbirinden bağımsız alındığını belirtti ancak Murati’nin kararının zamanlaması nedeniyle bu değişikliklerin aynı dönemde gerçekleşmesine yönelik ortaya atılan iddialara da şaşırmadığını belirtti. Araştırma ekibinin başkan yardımcılığı görevine Mark Chen getirilirken, Jakub Pachocki ile birlikte OpenAI’ın araştırma ekibine baş bilim insanı olarak liderlik edecekler.

Üst düzey pozisyonların neredeyse tamamı değişti

Güvenlikten sorumlu başkan Matt Knight, baş bilgi güvenliği sorumlusu olarak görevine devam ederken, baş ürün sorumlusu Kevin Weil ve mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Srinivas Narayanan, OpenAI'ın eknoloji ekiplerini kurumsal ve tüketici müşterilerine hizmet sunma konusunda yönlendirecekler. Bob McGrew, kişisel bir ara verme kararı aldığını söylerken, Barret Zoph da OpenAI dışında yeni fırsatlar keşfetmek istediğini dile getirdi.

Altman, ekip içindeki bu derece köklü değişikliklerinin hızlı büyüyen şirketler için doğal olduğunu vurguladı ve bu geçiş sürecinin OpenAI’ın misyonu doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Yaşanan ayrılıklar, OpenAI’ın kar amacı gütmeyen bir yapıdan kâr odaklı bir kuruluş olma yolundaki adımlarının hemen ardından gerçekleşti Özellikle OpenAI’ın yeni finans planları ve Sam Altman’ın %7’lik hisse sahibi olacağı yönündeki raporların şirket içi yönetimde ciddi sorunlara yol açtığı iddia ediliyor.

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