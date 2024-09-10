Silikon Vadisi'nin bulunduğu Kaliforniya'da üzerinde çalışılan yapay zekâ düzenlemesi, sektörde krize yol açtı. Dev şirketlerin çalışanları, düzenlemeye şiddetle karşı çıkıyorlar.

Her geçen gün biraz daha gelişen yapay zekâ sektörü, hükûmetleri yasal düzenleme yapmak mecburiyetinde bıraktı. Hâl böyle olunca dünyanın dört bir yanından politikacılar, yapay zekâya yönelik düzenlemeler için kolları sıvadılar. Bu düzenleme çalışmalarından bir tanesi de Silikon Vadisi'nin bulunduğu Kaliforniya'da yapılıyor.

Ancak Kaliforniya'daki yasa tasarısı, sektörde krize yol açmış durumda. Aslına bakacak olursak tüm paydaşlar, "SB 1047" olarak anılan düzenlemenin iyi niyetli olduğunu düşünüyorlar. Ancak patronlar ile mühendislerin ayrıştıkları bazı noktalar var.

Silikon Vadisi'ndeki 37 mühendisten yasaya karşı mektup!

Gelen son haberlere göre OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi şirketlerde mühendis olarak çalışan ve yapay zekâya odaklanan 37 kişi, düzenlemenin iptali için bir mektup yazdılar. Bu mektup, düzenlemeyi onaylayacak Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a gönderildi. Tabii buna karşı çıkan, düzenlemeyi savunan bazı mühendisler de var. Edinilen bilgilere göre 113 kişi de kararın onaylanmasının gerektiğini savunan bir mektup yazmış durumda.

SB 1047, en basit anlatımı ile şirketlere sorumluluklar yüklüyor. Bu bağlamda; 100 milyon dolar ve üzerinde yatırım alan yapay zekâ projelerinin, halka açılmadan önce güvenlik testlerinin yapılması gerekecek. Ayrıca yapay zekâyı geliştiren ekipler, teknoloji yayımlandıktan sonra yaşanabilecek sorunlara karşı da daima sorumlu olacaklar. İşte sektörün önde gelen şirketlerinde çalışan mühendisler, bunun aleyhlerine olduğunu düşünüyorlar.

"Yapay zekânın babası" bile düzenlemeyi destekliyor

SB 1047 düzenlemesini destekleyen isimlerden bir tanesi, milyarder iş insanı Elon Musk. Öte yandan; yapay zekânın babası olarak bilim insanları Geoffrey Hinton ile Yoshua Bengio da düzenlemeye destek veren isimler arasında yer alıyorlar.

Gavin Newsom'un değerlendirme yapmak için 30 Eylül tarihine kadar zamanı bulunuyor. Onun alacağı karar, Silikon Vadisi'ni etkileyeceği için aslında küresel çapta etkili olacak. Bakalım yapay zekâ sektörü, SB 1047 karşısında neler yapacak...