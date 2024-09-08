Bir üniversite profesörünün verdiği "kendinizi tanıtın" ödevini öğrencilerin ChatGPT'ye yaptırması ile birlikte tartışmalar çıktı.

Üniversitelerde ilk derslerde mutlaka öğrenciler kendilerini tanıtır ve derslerinden beklentilerini anlatırlar. ABD'de üniversite profesörü Megan Fritts, öğrencilerinden ilk ödevleri olarak kendilerini ve dersten beklentilerini anlatan bir kompozisyon yazmalarını istedi.

Öğrencilerin büyük bir kısmı, ödevlerini yapmak için ChatGPT'yi kullandı. Konuyla ilgili olarak Fritts, "Haklarını vermek gerekirse, hepsi yaptıklarını üstlendi. Fakat benim için gerçekten şaşırtıcı olan şey, ödev açısından bedava not olması gereken bir konuda bile bir büyük dil modeli ile üretim yapma ihtiyacı hissetmeleriydi." ifadesini kullandı.

X'te tartışma yarattı

Fritts'in bu durumu X üzerinden takipçileri ile paylaşması üzerine bir kez daha üretken yapay zekâlar ve eğitim konusunda tartışma çıktı. Şimdiye kadar 3,5 milyon görüntülenmeye ulaşan gönderiye gelen cevaplar, yapay zekâ kullanımı konusunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Öğrencilerin bu şekilde yapay zekâya güvenmesi ile ilgili olarak şüpheci yaklaşım sergileyenler, temel sorun olarak yapay zekânın genel sorunları olan mantıksız argümanlar, halisünasyon ve referans uydurması gibi sorunlardan muzdaripler. Bununla birlikte yapay zekâ ile mücadelenin boşa olduğunu söyleyenlerin sayısı da hiç az değil. Zaten OpenAI ve Arizona Eyalet Üniversitesi gibi kurumlar, yapay zekânın akademide doğru kullanımı konusunda çalışmalar yapıyor.

İşin ironik kısmı ise Fritts'in verdiği ders: Teknoloji ve Etik.

Yapay zekâ modellerinin akademide kullanımı gittikçe artıyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?