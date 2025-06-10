Çin'de üniversiteye giriş için çok aşamalı bir sistem bulunmuyor. Öğrenciler akademik geçmişlerinin yerine gaokao isimli tek sınavla değerlendiriliyor. Çin ise üniversite sınavlarının adil geçmesi amacıyla bazı sohbet botlarının kopya ihtimali taşıyan araçları geçici olarak kapatma kararı aldı. Gaokao sınavı sırasında yapay zekâ uygulamalarının görsel tanıma özellikleri geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Çin’de her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite giriş sınavı “gaokao” sırasında yapay zekâ destekli sohbet robotlarının bazı işlevleri geçici olarak kapatıldı. Alınan bu önlemle, sınav süresince kopya çekme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tencent’in Yuanbao ve Moonshot’un Kimi adlı uygulamaları, sınav saatlerinde görsel tanıma özelliklerini askıya aldı. Aynı şekilde Alibaba’nın Qwen adlı sohbet botu da sınav kâğıtlarının analiz edilmesini sağlayan görsel yanıt sistemini 7-10 Haziran tarihleri arasında devre dışı bıraktı. Uygulamalara neden bu hizmetlerin çalışmadığı sorulduğunda, “Sınavın adil geçmesini sağlamak amacıyla bu özellik sınav süresince kullanılamaz” açıklaması yapıldı.

Çin, yapay zekâ araçlarını kopya çekilmesin diye kapatıyor

ByteDance’in Doubao isimli sohbet botu ise sınav fotoğrafı yüklendiğinde, görselin kurallara uygun olmadığını belirterek işlem yapmadı. Her yıl yaklaşık 13,4 milyon öğrencinin katıldığı gaokao sınavı, Çin’de üniversiteye giriş için en kritik aşama olarak görülüyor. Bu nedenle eğitim yetkilileri, sınav sırasında elektronik cihaz kullanımını da yasaklıyor.

Çin’de üniversiteye giriş için ABD’deki gibi çok aşamalı bir sistem bulunmuyor. Öğrencilerin akademik geçmişten çok bu tek sınavla değerlendirilmesi, gaokao’nun önemini artırıyor. Özellikle kırsal bölgelerden gelen öğrenciler için sınavdaki başarı, üniversiteye kabul şansını büyük ölçüde etkiliyor.

Yapay zekânın eğitimdeki rolü büyürken, Çin Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz ay yayımladığı düzenlemelerle öğrencilerin yapay zekâ araçlarını sınavlarda ve ödevlerde kullanmaması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda teknolojinin öğrencilerin lehine kullanılmasının sınırları da yeniden çiziliyor.