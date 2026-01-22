OpenAI "Ülkeler İçin Eğitim Programı" Projesini Duyurdu: Peki Ne İşe Yarayacak?

OpenAI, "Ülkeler İçin Eğitim Programı" adındaki yeni projesini resmî olarak hayata geçiriyor. Birçok farklı ülke ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen proje, eğitim sistemine yapay zekânın doğrudan dâhil olmasını sağlayacak.

OpenAI, eğitimde giderek büyüyen bir soruna odaklanan yeni bir girişim duyurdu. Yapay zekâ araçlarının yapabildikleriyle, insanların bu araçları gerçek hayatta ne kadar etkili kullandığı arasındaki “kullanılmayan potansiyel farkı” hızla açılıyor. Şirket, bu farkı kapatmanın en güçlü yolunun eğitim sistemlerinden geçtiğini söylüyor.

Paylaşılan öngörülere göre 2030’a kadar bugün çalışanların dayandığı temel becerilerin yaklaşık %40’ı, büyük ölçüde yapay zekânın etkisiyle değişecek. OpenAI’ın yeni programı da tam bu noktada devreye giriyor. “Ülkeler için OpenAI Eğitim Programı” ile hedef; yapay zekâyı okulların ve üniversitelerin altyapısına entegre ederek öğrenmeyi kişiselleştirmek, idari işleri azaltmak ve öğrencileri iş gücüne daha hazır hâle getirmek olacak.

Program neler getiriyor?

Bu yeni girişim eğitim bakanlıkları, üniversite konsorsiyumları, araştırmacılar ve iş ortaklarıyla birlikte yürütülecek ve dört temel başlıkta ilerleyecek:

Öğrenme için yapay zekâ araçları : ChatGPT Edu, GPT-5.2, adım adım öğrenme modu ve kanva gibi araçlara erişimin yanı sıra modellerin yerel eğitim önceliklerine göre özelleştirilmesi.

: ChatGPT Edu, GPT-5.2, adım adım öğrenme modu ve kanva gibi araçlara erişimin yanı sıra modellerin yerel eğitim önceliklerine göre özelleştirilmesi. Öğrenme çıktıları araştırmaları : Yapay zekânın öğrenci başarısı ve öğretmen üretkenliğine etkisini ölçmek için ulusal ölçekte geniş araştırmalar.

: Yapay zekânın öğrenci başarısı ve öğretmen üretkenliğine etkisini ölçmek için ulusal ölçekte geniş araştırmalar. OpenAI sertifikaları ve eğitimler : OpenAI Academy üzerinden sertifikalar ve hedefli eğitim programlarıyla öğrenci ve eğitimcilerin pratik yapay zekâ becerileri kazanması.

: OpenAI Academy üzerinden sertifikalar ve hedefli eğitim programlarıyla öğrenci ve eğitimcilerin pratik yapay zekâ becerileri kazanması. Küresel iş ortakları ağı: Ülkelerin deneyim paylaştığı, iyi örneklerin yayıldığı ve yapay zekânın sorumlu kullanımı için ortak yaklaşım geliştiren bir ağ.

İlk ortaklar açıklandı

OpenAI’ın ilk ortak grubu Estonya, Yunanistan, Ürdün, Kazakistan, Slovakya, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri ile İtalya’daki üniversite rektörleri birliği CRUI gibi paydaşları kapsıyor.

Özellikle Estonya, programın “sahada çalıştığını” gösteren örnek olarak öne çıkarılmıuş durumda. ChatGPT Edu benzeri araçlar ülkede devlet üniversiteleri ve ortaöğretim kurumlarında yaygın şekilde kullanıma açılmış durumda. İlk yılda 30 binden fazla öğrenci, eğitimci ve araştırmacıya ulaşıldığı belirtiliyor.

“Önce öğretmen, sonra sınıf” yaklaşımı kullanılacak

OpenAI, yapay zekânın eğitimde yaygınlaştırılmasının genellikle adım adım ilerlediğini söylüyor. Şirketin bu süreçteki planlaması şu şekilde:

Önce eğitimciler araçlar ve eğitimlerle güçlendirilecek, Üniversitelerde öğrenciler için erişim daha geniş tutulacak, Liselerde ise güvenlik ve müfredat uyumu için küçük pilotlarla başlayıp kontrollü biçimde ölçeklenecek.

Bu süreçte gençlerin ChatGPT kullanımıyla ilgili korumaların güçlendirilmesi, yaşa uygun model davranışlarının geliştirilmesi ve Common Sense Media gibi güvenilir ortaklarla öğretmenlere yönelik yapay zekâ okuryazarlığı içeriklerinin hazırlanması da planların içerisinde yer alıyor.

Şimdilik ülkeler bahsi geçen ülkelerle sınırlı olsa da yeni ortak grubunun 2026’nın ilerleyen dönemlerinde duyurulacağı belirtilmiş durumda.