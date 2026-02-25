Sam Altman 1 - Elon Musk 0: OpenAI, xAI'a Karşı Bir Davayı Kazandı!

xAI ile OpenAI arasındaki davalardan birinde karar çıktı. Mahkeme, xAI'ın suçlamalarının asılsız olduğuna kanaat getirdi. Elon Musk ve ekibi, Sam Altman ve ekibine karşı mağlubiyet almış oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk ile yapay zekâ sektörünün bir numarası OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, çok uzun zamandır davalıklar. Çeşitli nedenlerden ötürü açılan davalar, genelde Elon Musk'ın şikâyetleriyle açılmış durumda. Ve bir mahkeme kararı, Elon Musk'ın OpenAI'dan ilk golü yediğini gözler önüne seriyor.

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, bundan bir süre önce OpenAI'ı ticari sırları çalmak ve casuslukla suçladı. Şirketin iddiasına göre OpenAI yönetimi, şüpheli personel transferleri gerçekleştirdi ve xAI'ın kaynak kodlarını çalma girişiminde bulundu. Şikâyetleri inceleyen mahkeme, OpenAI'ın böyle bir şey yapmadığına kanaat getirdi.

İşte mahkeme kararının öne çıkanları:

xAI'a göre 8 personel, OpenAI ile iş birliği yaparak şirkete transfer oldu. Bu süreçte firmanın ticari sırları OpenAI ile paylaşıldı. Ancak mahkemeye göre OpenAI yöneticilerinin böyle bir talebi olmadı. Ayrıca kaynak kodlar çalınmadı. Öte yandan; xAI'dan ayrılan personellerden sadece bir kişinin OpenAI'a geçtikten sonra eski şirketindeki verilere erişmeye çalıştığı ancak bunun başarısız olduğu tespit edildi. Hâl böyle olunca OpenAI tarafında herhangi bir usulsüzlük olmadığına karar verildi.

xAI ve Elon Musk, şu an için konuyla ilgili açıklama yapmadılar. Ancak OpenAI, resmî X hesabında bu kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu davanın Elon Musk'ın taciz girişimlerinden sadece biri olduğu ifade edildi. Bakalım xAI, bu dava için itiraz hakkını kullanacak mı...