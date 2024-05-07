Yapay zekâ devi OpenAI'ın yeni aracı, DALL-E 3 sistemi tarafından oluşturulan görselleri %98 oranında tespit etmeyi başardı.

Yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin gerçekçiliği arttıkça yapay zekâ eseri görseller ile gerçek görselleri ayırmak gittikçe zorlaşıyor. Teknoloji devleri de bu sorunları daha şimdiden çözmek için çalışıyor. Yapay zekâ alanının önde gelen isimlerinden OpenAI da bu amaçla yeni bir araç geliştirdi.

OpenAI'dan gelen açıklamaya göre bu araç, firmanın DALL-E 3 yapay zekâ aracı ile üretilmiş olan görselleri tanımakta üstün bir beceriye sahip ve oluşturulmuş görsellerin %98'ini tespit etmeyi başarıyor. Öte yandan model, iş üzerinde oynama yapılmış olan görselleri tespit etmeye geldiğinde o kadar da başarılı değil.

Biraz iyi biraz kötü

OpenAI'ın daha önce firma içinde test ettiği yeni araç, DALL-E 3 ile oluşturulmamış görselleri de sadece binde 5 oranında DALL-E 3 tarafından oluşturulmuş olarak işaretledi. Yani yanlışlanabilir doğrular açısından da sistem oldukça başarılı çalışıyor. Üzerinde oynanmamış bir görsel gördüğünde net bir şekilde ayrım yapabiliyor.

Ne yazık ki bu araç, düzenlenmiş görselleri ayırt etmekte ise pek de başarılı değil. OpenAI bu görselleri tespit etmekte modelin başarısına dair bir yüzde açıklamadı ancak "diğer modifikasyonların performansı düşürdüğünü" belirtti.

OpenAI şimdi bu aracı ve benzer yeni modelleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine açmaya hazırlanıyor. Böylece OpenAI, daha çok test ile bu tür sorunları da engellemeyi başaracak.