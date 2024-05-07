Met Gala 2024 etkinlikleri, yapay zekâ nedeniyle sahte görüntülerin viral hâle gelmesine neden oldu. Etkinliğe katılmayan Rihanna ve Katy Perry, sahte görüntülerin en büyük mağdurlarıydı.

Moda dünyasının en büyük etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen "Met Gala", geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü isimler, bu etkinlik kapsamında boy gösterdiler. Ancak Met Gala 2024, ilginç bir olaya da ev sahipliği yaptı.

Met Gala etkinlikleri, bu yıl yapay zekânın hışmına uğradı. Etkinliği yakından takip eden insanlar, yapay zekâ ile oluşturdukları görüntüleri başta X olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda paylaştılar. Milyonlarca görüntülemeye ulaşan sahte görüntüler, yapay zekânın geldiği son noktayı gözler önüne sermiş oldu.

Etkinliğe katılmayan Katy Perry'nin yapay zekâ ile oluşturulan görüntüleri:

Yapay zekânın en çok hedef aldığı isimlerden bir tanesi, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry idi. Perry, bu yıl Met Gala etkinliğine katılmadı ancak sosyal medyadaki paylaşımlar, ünlü şarkıcıyı Met Gala'ya katılmış gibi gösterdi. Yukarıdaki görüntü, X'te 13 milyon kadar görüntüleme aldı.

Viral olan başka bir görüntüde ise Katy Perry'nin başka bir elbise ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu paylaşım, 4 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Sadece Katy Perry değil, Rihanna da yapay zekânın hedefi konumundaydı. Geçirdiği grip nedeniyle Met Gala'ya katılamayan Rihanna, sosyal medyada yapılan paylaşımların odak noktası oldu. Hemen aşağıda göreceğiniz fotoğraf, 5 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.