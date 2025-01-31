OpenAI'ın son yatırım turuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaynaklar, şirketin ekstra 40 milyar dolar daha istediğini ileri sürdüler. Eğer bu talep kabul edilirse yapay zekâ devi, 340 milyar dolar değerlemeye ulaşacak.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, finansal sorunlarla uğraşıyor gibi görünüyor. The Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir habere göre OpenAI, henüz tamamlanmayan son yatırım turundan pek de memnun değil. Hatta şirket, yatırımcılardan ek bir 40 milyar dolar daha bütçe istiyor.

OpenAI'ın toplam değerlemesi, Ekim 2024 itibarıyla 157 milyar dolar seviyesindeydi. Sürdürülmekte olan son yatırım turu, şirketin toplam değerlemesini 300 milyar dolar seviyesine kadar çıkaracaktı. Ancak DeepSeek baskısı, şirketi biraz daha fazla para istemek zorunda bırakmış gibi görünüyor. Eğer tüm talepler kabul edilirse OpenAI, 340 milyar dolar değerlemeye ulaşacak.

Hâlihazırda zarar eden OpenAI'ın daha fazla zarar edebileceği düşünülüyor

OpenAI, nispeten yeni bir girişim ve hâlihazırda zarar ediyor. Hatta geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalara göre OpenAI, 2024 yılını 3,7 milyar dolarlık gelire kıyasla 5 milyar dolar harcama yapmış olacak. İşte OpenAI'ın maksimum düzeyde yatırım toplamak istemesinin bir diğer nedeni de tam olarak bu. Şirket, daha fazla zarar etmekten korkuyor.

Tabii tüm bunlar, en çok da OpenAI yatırımcılarını zorlayacak gibi görünüyor. Mesela OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi SoftBank ve bu şirketin milyarlarca dolarlık yatırımı var. Ancak bu yatırımlar bitmek bilmiyor. Edinilen bilgilere göre SoftBank, devam etmekte olan son yatırım turunda 15 ila 25 milyar dolarlık destek sağlayacak. Bakalım bu dudak uçuklatan paralar, OpenAI'ın yapay zekâ sektöründeki konumunu korumasına yardımcı olabilecek mi...