Dünyaca ünlü web tarayıcısı Opera, daha önce Mac, Windows ve Android cihazlarda bulunan kripto tarayıcısını şimdi de iOS için kullanıma sundu. Yapılan açıklamalarda bu uygulamanın kripto para ticaretine izin vereceği Web 3 deneyimini kolaylaştıracağı aktarıldı.

İnternetin para birimi olarak nitelendirilen ve gelecekte tüm dünya tarafından kullanılacağı tahmin edilen kripto para birimlerine olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Milyonlarca insanın bu dijital paraları benimsemesi de birçok şirketin bu konu hakkında yatırımlar yapmasına, kripto paraları hizmetlerine entegre etmesine neden oluyor.

Bundan birkaç gün önce Nexo, Mastercard ve DiPocket ortaklığıyla geliştirilen dünyanın ilk kripto para kartının kullanıma sunulduğunu aktarmıştık. Bu da kripto paraların yakın zamanda artık güncel hayatımızda oldukça sık kullanılabileceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise dev Web tarayıcısı Opera’dan kripto paralara yönelik bir hamle geldi.

Opera Kripto Tarayıcısı iOS için kullanıma sunuldu

Gelen haberlere göre dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Opera, iOS cihazlar için Crypto Browser; yani kripto tarayıcısını kullanıma sundu. Bu tarayıcının daha önce Windows, Mac ve Android cihazlarda mevcut olduğunu belirtmeden geçmeyelim. App Store’dan indirilebildiği belirtilen uygulama hakkında konuşan şirket, tarayıcının hem kripto paralara aşina olanlar hem de yeni başlayanlar için uygun olduğunu aktardı.

Opera ek olarak açıklamalarında uygulamanın Ethereum, Polygon ve Celo blok zinciri teknolojilerini destekleyeceğini ifade ederken gelecekte daha fazla kripto para ekosisteminin tarayıcıya dahil edileceğini ekledi. Bunun yanı sıra kullanıcıların, Opera Crypto Browser'daki cüzdan ile kripto para satın alma ve ticareti yapma, diğer cüzdanlara bu para birimlerini gönderip alabilme gibi olanaklara sahip olacağı da yapılan açıklamalarda aktarıldı.

Uygulamanın insanların bu teknolojiler konusundaki gelişmelerden haberdar olmasına yardımcı olmak için podcast, airdrop, haber gibi şeyler içeren Crypto Corner (Kripto Köşesi) isimli bir özelliğe sahip olacağını da aktaran şirket, tarayıcının Web 3’te gezinmeyi Web 2 kadar kolay hâle getireceğini aktardı.

Opera’dan Jorgen Arnesen de uygulama hakkında yaptığı açıklamalarda, “Web 3’e olan ilgi artmaya devam ediyor. Opera Kripto Para Tarayıcısı projesi, kullanıcıların Web 3 deneyimini kolaylaştıracak ve bu teknolojilerin potansiyeline ulaşmasını sağlayarak daha geniş kitlelere yayılmasına olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.