Nexo, Mastercard ve DiPocket ortaklığıyla geliştirdiği dünyanın ilk kripto para kredi kartını kullanıma sundu. Kredi kartı, sunduğu avantajlarla geleneksel kartlara göre daha avantajlı görünüyor.

Dünyanın en büyük ödeme sağlayıcılarından birisi olan Mastercard, geçtiğimiz yıl kripto para sektörünü heyecanlandıran bir duyuruyla gündeme gelmişti. Şirket, kripto paralarla doğrudan, alım satım gibi uğraş gerektirmeden ödeme yapılmasını sağlayacak bir sistem test etmeye başladığını açıklamıştı.

Bu sistemde yer alacak ödeme çözümlerinden biri, bugün duyuruldu. Kripto para alım, satım ve saklama platformu Nexo, Mastercard ve DiPocket ile ortaklık sonucunda geliştirdiği dünyada bir ilk olan kredi kartını bugün resmen kullanıma sundu. Nexo’nun kredi kartı, özellikleriyle pek çok kripto para yatırımcısını mest etmeyi de başardı.

Kredi kartıyla kripto para hesabınızdan ödeme yapmak artık mümkün

Nexo Card ismiyle çıkış yapan kredi kartı, kripto para cüzdanınızdaki varlıklarınızı teminat olarak kullanmanıza izin veriyor. Kredi kartı, yalnızca Bitcoin, Ethereum veya USDT (Tether) gibi dev isimlerle değil, birçok kripto para birimiyle harcama yapmanızı sağlıyor. Üstelik kredi kartı için herhangi bir aylık/yıllık ücret ödenmiyor, kredi-değer oranı %20 veya daha düşük olan Nexo, müşterileri için sıfır maliyetle alışveriş imkânı sunuyor.

Her alışverişte %2'ye kadar kripto para şeklinde para iadesi yapılıyor:

Tüm bunların yanı sıra hem dijital hem de fiziksel formda edinilebilen Nexo Card, her alışverişte Bitcoin ve Nexo’nun kendi kripto para birimi NEXO şeklinde alınabilen alışveriş tutarının %2’sine kadar geri kazanım sunuyor. Kart, Apple Pay ve Google Pay entegrasyonuyla birlikte geliyor ve kart sahipleri, Nexo Card’larını tercih ettikleri mobil cüzdanlara ekleyebiliyorlar.

Nexo’nun açıklamasına göre Nexo Card, dünya çapında Mastercard’ın geçerli olduğu 92 milyon ticari işletmede kullanılabilecek. Kripto para sahipleri, cüzdanlarındaki kripto paraların itibari değerinin %90’ına kadar tutarda harcama yapabilecekler.