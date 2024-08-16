Samsung Galaxy A06, sessiz sedasız tanıtıldı. Cihaz, uygun fiyata 50 MP kamera dahil pek çok iyi özellik sunuyor. Türkiye fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Samsung denince çoğumuzun aklına ilk olarak amiral gemisi Galaxy S Serisi ya da en popüler katlanabilir akıllı telefonlar olan Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip Serisi geliyor olsada Güney Koreli teknoloji devi bütçe dostu akıllı telefonlarıyla da fazlasıyla popüler. Şirket şimdi, Türkiye'de de peynir ekmek gibi satması muhtemel olan Galaxy A06 modelini sessiz sedasız duyurdu.

Arkadan bakıldığında çift kameralı bir Galaxy S24 gibi görünen, önden bakıldığında ise damla çentikli tasarımına rağmen seviyesinin en şık telefonlarından biri olmayı başaran yeni Galaxy A06, önceki nesilde olduğu gibi 6,7 inçlik ekran boyutunu koruyor olsa da yenileme hızı 60Hz'den 90Hz'e çıkarılmış durumda. Ekran çerçeveleri, seviyesi için hiç de fena kalınlıkta değil ve yüksek ekran/gövde oranıyla keyifli bir kullanım vadediyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A06

Galaxy A06'nın belki de en tartışmaya açık özelliği, Galaxy A05'te de kullanılan MediaTek Helio G85 işlemciyle geliyor olması. Bu işlemci, seviyesinde oldukça iyi bir performans sunuyor olsa da bir yıl daha yeni olan bir telefonda daha güncel bir işlemci kullanılmasını beklerdik. Bu arada cihazda 6GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar dahili depolama alanı bulunduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy A06 özellikleri

Ekran 6,7 inç HD+ 90Hz İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4/6 GB Depolama 64/128 GB Arka Kamera 50 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5.000mAh, 25W hızlı şarj

Samsung, Galaxy A06'yı şimdilik sadece Vietnam'da ön satışa sundu ve cihazın 4GB'lık versiyonu 127 dolar, 6GB'lık versiyonu 151 dolar fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla cihazın Türkiye'de yaklaşık 8.599 TL ve 10.299 TL civarında fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz.