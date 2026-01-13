OPPO, Akü Gibi Bataryasını 1 Saatte Şarj Eden Telefonu A6s 5G'yi Duyurdu!

OPPO, yeni akıllı telefonu A6s 5G'yi duyurdu. Sessiz sedasız duyurulan telefon, 7.000 mAh'lık dev bataryası ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki OPPO A6s 5G neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji şirketi OPPO, "A6s 5G" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Fiyatı henüz açıklanmasa da özelliklerine baktığımızda bütçe dostu olduğunu anladığımız model, en çok da yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

OPPO A6s 5G, 6.75 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik LCD ekranla donatıldı. Delikli yapıdaki bu ekran, 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu sensör ve IP69 sertifikasına da sahip olan telefon, segmentinin ötesinde bir deneyim vadedecek gibi görünüyor.

Karşınızda OPPO A6s 5G

OPPO'nun yeni akıllı telefonunda MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile çalışan OPPO A6s 5G, 80W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh'lık bir batarya ile donatıldı. OPPO'nun açıklamasına göre telefonu tam şarj etmek, sadece 64 dakika sürecek.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP monokrom sensör bizleri karşılıyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumu, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek gibi görünüyor.

OPPO A6s 5G teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.75 inç, HD+ (1570 x 720 piksel), 120 Hz, 1.125 nit, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6-8 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 7.000 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO A6s 5G fiyatı:

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi OPPO A6s 5G'nin fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Telefonun hangi pazarlarda satılacağı da şimdilik belli değil.