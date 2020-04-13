Çinli teknoloji üreticisi Lenovo, giriş seviye yeni telefonu A7'yi tüketicilerle buluşturdu. 8 çekirdekli Unisoc SC9863A işlemciden güç alan telefon, çıkarılabilir bir bataryaya sahip.

Çinli teknoloji üreticisi Lenovo, daha çok tablet ve dizüstü bilgisayarlarıyla ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi. Bununla birlikte Lenovo, zaman zaman çeşitli akıllı telefon modelleriyle de tüketicilerin karşısına çıkıyor ve şirket şimdi, giriş seviye yeni telefonu A7'yi duyurdu.

Lenovo A7'nin heyecan verici bir telefon olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu telefonun önemli bir özelliği var. Lenovo A7 son dönemlerde görmeye pek de alışık olmadığımız bir şekilde çıkarılabilir bir bataryaya sahip. Teknoloji tutkunlarının bildiği üzere bataryalar, birkaç yıl önce tam anlamı ile telefonların içerisine alındı ve çıkarıp değiştirebilme özelliği ortadan kalktı.

Karşınızda Lenovo A7

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre A7, 6.09 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü ise şu an için bilinmiyor. Ekranda bulunan çentikte 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise 12 MP ve 2 MP çözünürlüğündeki bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumu, sahip olduğu yapay zeka desteği ile 12 farklı sahneyi rahatlıkla algılıyor.

Telefon, 8 çekirdekli Unisoc SC9863A işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 1.6 GHz temel frekans hızına sahip. Ancak bu işlemciye eşlik eden RAM ve depolama alanı gibi özellikler, ne yazık ki bilinmezliğini koruyor. Lenovo'nun yeni giriş seviye telefonunda, 4.000 mAh batarya bulunuyor ve şirket, bu bataryanın 416 saate kadar bekleme süresi sunduğu ifade ediyor.

Lenovo A7 teknik özellikleri

Ekran: 6.09 inç, LCD

İşlemci: Unisoc SC9863A

RAM: Bilinmiyor

Depolama Alanı: Bilinmiyor

Arka Kamera: 12 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.000 mAh

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Lenovo A7'nin fiyatı ve kullanılabilirlik durumu da açıklanmadı. Ayrıca bu yeni telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği de belirsiz.