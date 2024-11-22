OPPO, Android 15 tabanlı ColorOS 15'i tanıttı. ColorOS 15 ile yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor.

OPPO, Android 15 tabanlı yeni işletim sistemi ColorOS 15'i duyurdu. Yeni sürüm, kullanıcı deneyimini daha akıllı, hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için yapay zekâ teknolojileriyle donatılmış durumda.

OPPO, ColorOS 15 ile kullanıcıların fotoğrafçılık ve günlük işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni işletim sistemi, gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor.

ColorOS 15 özellikleri

ColorOS 15, OPPO'nun akıllı telefonlarında daha verimli bir kullanıcı deneyimi sunmayı vadediyor.

Yapay zekâ destekli özellikler:

AI fotoğraf yenileme ve AI netlik artırıcı: Düşük çözünürlüklü görüntüleri iyileştirme.

AI yansıma giderici: Fotoğraflardan yansımaları kolayca kaldırma.

AI netlik kazandırma: Hareket bulanıklığına sahip fotoğraflara netlik kazandırma.

AI silgisi: Fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma.

AI mükemmel çekim: Yüz detaylarını geliştirme ve kapalı gözleri düzeltme.

AI stüdyo: Sanatsal, estetik efektler uygulama.

Google yapay zekâ ile entegrasyon:

Yapay zekâ destekli notlar & belgeler: Yazım ve yapıyı iyileştirme.

Yapay zekâ kayıt özeti: Sesli kayıtlardan otomatik özetler oluşturma.

Google ile ekran taraması: Uygulama değiştirmeden içerik arama.

Google Gemini yapay zekâ asistanı: Yazma, öğrenme ve planlama gibi görevlerde yardım.

Performans ve kullanıcı deneyimi:

Trinity motoru: Uygulama açılışlarını hızlandırır ve batarya ömrünü iyileştirir.

Luminous görselleştirme motoru: Daha gerçekçi animasyonlar ve hızlı yanıtlar.

Hyperboost: Oyun sırasında sabit kare hızlarını korur.

Holo ses: Birden fazla ses akışı ile sinematik ses deneyimi.

Gizlilik ve güvenlik:

Clear voice: Gürültülü ortamlarda çağrı gizliliğini korur.

Otomatik pikselleştirme: Ekran görüntülerindeki hassas bilgileri bulanıklaştırma.

Strongbox: Hassas veriler için ek güvenlik sunar.

Hırsızlık koruması: Cihazları hırsızlığa karşı koruma.

Kişiselleştirme ve erişilebilirlik:

Luminous hareket efektleri ve Flux temaları: Daha fazla kişiselleştirme imkanı.

One take animasyonu: Düzgün ve dinamik animasyonlar.

Aqua dynamics: Önemli bilgileri vurgulama.

Kasım 2024 itibarıyla, aşağıdaki OPPO cihazları yeni güncellemeyi alacak:

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Reno11 Pro 5G

Aralık 2024'te ise şu OPPO modelleri güncellenmeye başlayacak:

OPPO Reno12 Serisi (Reno12 Pro 5G, Reno12 5G, Reno12 FS 5G, Reno12 F 5G)

OPPO Reno11 Serisi (Reno11 5G, Reno11 F 5G)

OPPO K12x 5G

OPPO F27 5G

OPPO F25 Pro 5G

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 2

ColorOS 15, hem fotoğraf düzenleme hem de günlük verimlilik açısından oldukça zengin bir deneyim vadediyor. Teknolojik yeniliklerin yanı sıra, gizlilik ve güvenlik konusunda da önemli adımlar atılmış. ColorOS 15, Kasım 2024 itibarıyla uyumlu OPPO cihazlarında kullanılmaya başlanacak.