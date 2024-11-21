OPPO, yeni tablet modeli Pad 3 Pro'yu tanıttı. 12.1 inç ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 9510mAh batarya ile gelen Pad 3 Pro, globalde satışa sunuldu.

OPPO, Find X8 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte amiral gemisi tablet modeli olan Oppo Pad 3 Pro’yu da global çapta tanıttı. OPPO'nun yeni tableti büyük ekranı ile dikkat çekiyor.

OPPO Pad 3 Pro, 12.1 inçlik 3K çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. 144Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteğiyle ekran, görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

OPPO Pad 3 Pro özellikleri

İçerisinde Snapdragon 8 Gen 3 çip seti, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı barındıran tablet, Android 14 işletim sistemi ve ColorOS 14.1 arayüzüyle çalışıyor. Kamera tarafında ise 13MP arka ve 8MP ön kamera yer alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB Type-C portu bulunuyor.

9510mAh batarya kapasitesine sahip ve 67W hızlı şarj desteği sunuyor. Şu an için sadece Starlit Blue renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan OPPO Pad 3 Pro, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip tek versiyonuyla 600 Euro fiyat etiketiyle globalde satışa sunulacak. Türkiye satış fiyatı ise henüz net değil. 31 Aralık’a kadar ön sipariş veren kullanıcılar, OPPO Pencil 2 Pro stylus ve OPPO Smart Keyboard’ı ücretsiz olarak elde edebilecek.